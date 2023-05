Oekraïne is mogelijk al dit jaar klaar voor EU-toetreding

De symboliek was Ursula von der Leyen niet ontgaan. Dat Volodymyr Zelensky afgelopen maandag bij het parlement een wetsvoorstel heeft ingediend om op 9 mei voortaan Europadag te vieren, toont opnieuw hoe graag Oekraïne bij de EU wil horen.

Von der Leyen verwelkomt het plan. Vroeger vierde Oekraïne net als Rusland op 9 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar dat feest moet nu naar 8 mei verplaatsen, de dag waarop de meeste West-Europese landen de bevrijding huldigen. Een terechte zet, vindt Von der Leyen: “Kiev is het kloppende hart van de hedendaagse Europese waarden”, zei de voorzitter van de Europese Commissie dinsdag in de Oekraïense hoofdstad, gekleed in het blauw-geel van Oekraïne, maar ook van de Europese vlag.

Met een sneltreinvaart door de hervormingen

Oekraïne, zo liet Von der Leyen doorschemeren, is mogelijk al in oktober klaar met alle voorbereidingen voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Het land moet zeven stappen doorlopen waar een kandidaat-lidstaat normaal gesproken decennia voor nodig heeft, maar Oekraïne wil zó graag dat het te midden van de oorlog in sneltreinvaart de noodzakelijke hervormingen doorvoert.

Von der Leyen zei dat de Europese Commissie in juni mondeling aan de lidstaten vertelt hoe ver het land gekomen is. In oktober volgt dan een schriftelijk rapport dat de basis moet zijn van een besluit van de lidstaten over toetreding van het land zodra de oorlog ten einde is.

In het licht van dat vooruitzicht is het veranderen van een feestdag maar een kleinigheid, maar toch is het een belangrijk moment om te markeren. Dat Oekraïne zijn nationale feestdag wil veranderen ten gunste van Europa is immers behalve een nieuwe liefdesverklaring aan Europa ook een boodschap aan Vladimir Poetin. Die heeft de negende mei omgevormd tot de belangrijkste feestdag waarop de kracht en macht van zijn land in het volle licht staat, en daar doet Oekraïne voortaan niet meer aan mee. “Hij is bang voor jullie pad op weg naar de Europese Unie”, zei Von der Leyen tegen Zelensky.

Overleven tussen giganten

Het tweetal hield een persconferentie in de open lucht, met op de achtergrond zandzakken en kapotgeschoten gebouwen. In de ochtend was in de stad het luchtalarm nog afgegaan.

Terwijl Von der Leyen in Kiev zo veel mogelijk onbevreesdheid uitstraalde, sprak de Duitse bondskanselier Scholz ter ere van Europadag het Europees Parlement toe in Straatsburg.

Ook Scholz had het over de noodzaak om Oekraïne en andere kandidaat-lidstaten toe te laten tot de EU. Hij citeerde zijn voorganger Willy Brandt, die in de jaren 70 de Nobelprijs kreeg voor zijn inspanningen voor een verenigd Europa. “Europa is een kwestie van overleven tussen giganten”, heeft die ooit gezegd.

Zo wil Scholz ook dat Europeanen over nieuwe uitbreidingen gaan denken. “Het gaat erom dat we de vrede in Europa op de lange duur veilig stellen”, zei hij. Bovendien is het volgens Scholz verstandig om ook Balkan-landen een echt Europees vooruitzicht te bieden, niet uit goedwillendheid maar om economische redenen.

Vooruitkijken

Scholz wil daarom, net als het Europees Parlement, dat er voortgang wordt gemaakt met de toetreding van landen op de Balkan, Oekraïne en Moldavië. Al die landen moeten wat Scholz betreft natuurlijk alle noodzakelijke hervormingen doorvoeren, maar dan moet de EU zich ook houden aan zijn beloften.

“Anders verliest het uitbreidingsbeleid zijn aantrekkingskracht en de EU invloed en uitstraling”, sprak de bondskanselier tegen het Europees Parlement, maar over de hoofden van de Europese politici ook tegen de Nederlandse regering, die onlangs nog weigerde om Bulgarije en Roemenië volgens afspraak tot de Schengenzone te laten toetreden.

Kijk vooruit, gaf Scholz de EU mee. “De boodschap van 9 mei moet niet datgene zijn wat Poetin tentoonspreidt, maar moet zijn dat het verleden niet wint van de toekomst.”

