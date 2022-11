‘Oekraïne is de zwakke vrouw, die gered moet worden door het mannelijke Rusland’

Onderzoeker Lisa Gaufman bestudeerde duizenden pro-Kremlin-oorlogsmemes. Daarin trof ze Oekraïne aan als losbandige of hulpeloze vrouw, die gedomineerd kan worden door iedere man.

Het kostte Lisa Gaufman jaren om haar onderzoek naar anti-Oekraïense oorlogsretoriek op sociale media gepubliceerd te krijgen in een academisch tijdschrift. Het werk zou te alarmistisch zijn, de agressie van Rusland richting Oekraïne te dik aanzetten. Maar toen Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel, kregen haar zorgwekkende conclusies een nieuwe lading.

Duizenden oorlogsmemes bestudeerde Gaufman in haar zoektocht naar anti-Oekraïense oorlogsretoriek op sociale media. De memes, spotprenten op het internet, vond de universitair docent in het ‘Antimaidan-kanaal’, een agressief-patriottische online groep met zo’n 500.000 volgers, waarop zowel gewone Russen als Russische trollen berichten plaatsen (zie kader). Recent werd het werk gepubliceerd in het tijdschrift Media, War & Conflict.

“Sommige van de memes waren zó haatdragend”, vertelt de in Rusland geboren onderzoeker in een kamertje op de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze werkt. “Na het schrijven moest ik dit onderwerp een tijd met rust laten. Het eiste zijn tol om steeds schokkender anti-Oekraïense beelden te moeten bekijken, zeker omdat vrienden van mij nog in Oekraïne zitten.”

Wat is Antimaidan? Antimaidan is een groep op Vkontakte, een populair Russisch sociaal medium dat vergelijkbaar is met Facebook. Met bijna een half miljoen abon­nees was het de populairste publieke pagina over het Russische buitenlandbeleid op Vkontakte tijdens de annexatie van de Krim (2014). Leden van het Antimaidan-kanaal steunen over het algemeen de huidige Russische invasie en ondersteunen dat met memes. De naam ‘Antimaidan’ is een verwijzing naar de Maidanrevolutie in 2013, een reeks pro-Europese protesten op het Maidanplein in Kiev. Die volgden op de keuze van de Oekraïense overheid om een belangrijk verdrag met de Europese Unie niet te tekenen.

U analyseerde duizenden berichten uit de anti-Oekraïense Antimaidan-groep. Wat was de rode draad?

Gaufman: “Ruslands visie op mannelijkheid en vrouwelijkheid is extreem hiërarchisch, met president Poetin als zogenaamd allermannelijkste man bovenaan die ladder. Op internet zijn video’s te vinden waar vrouwen hem bezingen als de meest begeerde man ooit.

“Wie afwijkt van de traditionele visie op man en vrouw, wordt automatisch gezien als pervers en staat lager in de Russische hiërarchie. Dat geldt ook voor mannen die niet in een traditioneel mannelijk beeld passen.

“Ik verwachtte daarom veel memes met krachtige mannen in het Antimaidan-kanaal te treffen. Maar verrassend genoeg stond de groep juist vol met vrouwelijke metaforen, met beelden van losgeslagen vrouwen, of juist vrouwelijke mannen. Het zijn schrikbeelden voor de traditionele Rus: door Oekraïne te dicht bij het Westen te laten komen, zouden traditionele waarden in verval raken – met zogenaamd dramatische gevolgen voor het hele land.”

Gaufmans onderzoek richtte zich oorspronkelijk op de periode van 2014 tot 2016, de periode nadat Rusland de Krim binnenviel en annexeerde, maar in het artikel staan ook voorbeelden uit de huidige invasie van Oekraïne. “De dataset is van een tijd geleden, maar ik vind het schokkend om te zien hoe duidelijk mijn bevindingen te herkennen zijn in de huidige oorlogstaal. Sterker nog, het misogyne narratief wat ik beschrijf is sindsdien alleen maar luider gaan klinken, en buiten die online kanalen, in het publieke debat en op de staats-tv.”

In het onderzoek beschrijft u drie archetypes van vrouwelijkheid, die u aantrof in de memes. De eerste is de hulpeloze vrouw, die redding van een sterke man nodig heeft. Hoe zit dat?

“De hulpeloze vrouw is een bekend beeld op oorlogsposters. Veel memes in het Antimaidan-kanaal tonen Oekraïne als een vrouw in nood, ten prooi gevallen aan het perverse Europa. Het grote, sterke Rusland moet haar redden.”

Gaufman toont een afbeelding van drie zussen, die Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland moeten voorstellen. Gaufman: “Op veel plaatjes is Oekraïne de losgeslagen zus, die op het verkeerde pad is terechtgekomen. Soms is ze afgebeeld als prostituee, of als een vrouw die gedomineerd kan worden door iedere man.

De oudere zus, Rusland, troost het hulpeloze zusje Oekraïne (de tekst: ‘Oekraïne, we staan naast je! Onze vriendschap doorstaat alles, voor vrienden staan we pal. Oekraïne, Rusland staat naast je’). Beeld Antimaidan

“Maar het verhaal van de drie zussen kreeg kritiek van internetters: Rusland is toch geen vrouw? Recent verschijnt de meme daarom steeds vaker met Rusland als vader, als leider boven zijn twee dochters. Het gelijkwaardige is eraf.”

U vond nog twee archetypes van gevaarlijke vrouwelijkheid: de ‘sissy boy’, ofwel een vrouwelijke man, en de ‘vagina dentata’, een vrouw met tandjes in haar vagina.

“Klopt, Rusland schildert zijn tegenstanders regelmatig af als sissy boy, als zwak, een mietje. Begin dit jaar zei Poetin over Oekraïne: “Of je het nu leuk vindt of niet, je moet het accepteren, mijn schoonheid”. Een verkrachtingsverwijzing, waarmee Poetin Oekraïne bestempelde als een makkelijk te overmeesteren vrouw.

“De laatste categorie, een vagina dentata, is gebaseerd op een folkloristisch verhaal van een vrouw die mannen verleidt, seks met ze heeft, maar tandjes in haar vagina blijkt te hebben. Zo wordt zijn penis afgeknipt.

“Dat beeld is een waarschuwing voor té sterke vrouwen, die in het Westen al de macht hebben en heimelijk van plan zouden zijn om ook Oekraïense mannen hun mannelijkheid te ontnemen. Denk aan Angela Merkel in haar mantelpakken, of Hillary Clinton, die in eerste instantie niet de achternaam van Bill wilde overnemen.”

Een Russische meme, met de tekst: ‘Neem je me echt mee naar de EU?’ Beeld Antimaidan

Maar het houdt niet op bij verkrachtingsfantasieën en misogynie.

“Nee, het Antimaidan-narratief is ook extreem homofoob, fascistisch en racistisch. Zelenski zou heimelijk homoseksueel zijn, wat hem volgens de hiërarchie zogenaamd automatisch vrouwelijker maakt. Beperkingen, zoals het downsyndroom, worden ook regelmatig verwerkt in memes; zo verwezen de leden naar Euromaidan-demonstranten als ‘Maidauny’s’. Dan is er nog het personage ‘Obamka’, kleine Obama in het Russisch, die centraal staat in vele racistische afbeeldingen.

“Een meme die regelmatig terugkwam, was die van de tweestrijd van een Oekraïense man. Aan de ene kant ziet hij Europa, omringd door homoseksuele Europeanen, drugs, en Hitler. Aan de andere kant staat de man in een traditioneel, heteronormatief gezin, met vrouw en kinderen. De onderliggende boodschap: dit is de keuze. Ik heb die meme in tientallen vormen gezien.

“Het bracht me ook een dilemma: welke beelden wil ik verder verspreiden? De meest haatdragende memes zitten niet in mijn artikel.”

Een Oekraïense man staat voor een keuze: aan de linkerkant Europa, aan de rechterkant Rusland. Beeld Antimaidan

Antimaidan is een Russische groep. Hoe zit het met de Oekraïense kijk op vrouwelijkheid?

“Natuurlijk zijn er óók in Oekraïne traditionele genderrollen te vinden, bijvoorbeeld door het feit dat alleen mannen naar het front moeten. Toch is het online verhaal aan de Oekraïense zijde anders. In Oekraïense memes is vrouwelijkheid juist iets positiefs. Zo is er een meme van een vrouw in een traditionele Oekraïense jurk, die de Russische troepen verslaat.

“En heb je het Eurovisiesongfestival gezien? In het lied Stefania bezingt Kalush Orchestra de vele rollen van vrouwen in oorlogstijd. Ze is niet alleen een moeder die voor haar kinderen zorgt, ze is een medicus, ze is een strijder. De band benadrukt vrouwelijkheid als kracht, zelfs in een traditionele genderrol.”

In hoeverre zijn de berichten van het Antimaidan-kanaal representatief voor hoe gewone Russen de oorlog zien?

“Representatief voor álle Russen, dat is dit kanaal niet. Het is een gecontroleerde ruimte op het internet, waar ook het Russische propagandabedrijf Internet Research Agency memes plaatst, naast de plaatjes van gewone Russen.

“Maar Antimaidan toont wél heel duidelijk hoe anti-Oekraïense oorlogsretoriek eruitziet en gemeengoed wordt. In 2015 was dit agressieve narratief op sociale media te vinden, maar daarbuiten hoorde je het amper. Nu is het mainstream geworden. De taal die destijds de online kanalen domineerde, hoor je nu uit de monden van Russische politici. Een zorgelijke ontwikkeling.”

