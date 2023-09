Oekraïne is de kritiek op het tegenoffensief beu. ‘We hebben munitie nodig, geen advies’

Het ministerie van defensie in Kiev verspreidt momenteel een promotiefilmpje op sociale media, waarvan de boodschap de stemming in Oekraïne zo’n beetje samenvat. “Het lijkt wel alsof iedereen opeens deskundig is in de manier waarop we moeten vechten”, zo stelt de tekst bij beelden van opstomende tanks, militairen die tijgeren van loopgraaf naar loopgraaf, en bewoners die hen in een bevrijd dorp omhelzen – al is de omgeving helemaal verwoest.

“We herinneren u er beleefd aan dat niemand deze oorlog beter begrijpt dan wij.” De stevige rockmuziek onder de beelden maakt duidelijk dat de video ook is bedoeld als hart onder de riem van het Oekraïense publiek.

Het filmpje kwam gelijktijdig met een gepeperde opmerking van de Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Dmytro Koeleba. Die verklaarde de internationale kritiek op het strijdverloop taboe. “Het bekritiseren van de trage voortgang van het tegenoffensief staat gelijk aan spugen in het gezicht van een Oekraïense soldaat”, stelde hij donderdagmiddag na een informele ontmoeting met EU buitenlandministers. “Ik adviseer alle critici hun mond te houden, naar Oekraïne te komen en zelf maar eens te proberen een vierkante centimeter land te bevrijden.” Of er onder de EU-collega’s zulke critici waren, zei hij er niet bij. Maar dat ligt wel voor de hand.

De vernietiging van de Krim-brug lijkt een kwestie van tijd

De hernieuwde Oekraïense bravoure – als je de toon van de nieuwe pr-campagne als zodanig mag typeren – berust grotendeels op recente succesjes op het slagveld. De bevrijding van het dorp Robotyne, dat na wekenlang gevechten sinds maandag onder Oekraïense controle is, leek een niemendal.

Maar inmiddels lijkt de voorpost van het Oekraïense leger bij het dorpje Verbove, iets zuidoostelijker, de zogeheten Soerovikin-linie te zijn gepasseerd. Die Russische verdedigingswal, genoemd naar de Russische generaal onder wiens leiding de fortificaties werden aangelegd, moet de Oekraïners weerhouden op te rukken richting zuidkust.

Op dit moment zou het dorp Verbove zelf nog onder Russische controle zijn. Ook is er nog geen zwaar materieel van de Oekraïners in de buurt van de linies gesignaleerd. Het gevecht gaat om een nabijgelegen heuvel van zo’n 170 meter hoog. Vanaf die plek kan de plaats Tokmak worden beschoten – het volgende bastion van de Russische troepen, twintig kilometer verderop.

Na die stad is het terrein beduidend minder bemijnd en gefortificeerd; bij een verdere Oekraïense opmars is de Russische toegang tot de Krim dus in gevaar. De verkeersaders vanuit Rusland naar het schiereiland lopen via Melitopol, een steppe-stad zestig kilometer zuidelijker. Vernietiging van die andere toegang naar de Krim, de Krimbrug, lijkt een kwestie van tijd: Oekraïne heeft al tweemaal laten zien de brug te kunnen raken.

Veiligheidsparaplu

Wat het offensief betreft heerst in Oekraïne steeds meer het gevoel dat het nu of nooit is. De bevolking wacht een moeilijke winter. Licht aan de horizon is van levensbelang, zeker nu er steeds meer verhalen gaan over omkoping bij de militaire mobilisatie-kantoren: ook de Oekraïense inzet is eindig, zo blijkt.

Uitblijven van militair succes betekent ook diplomatieke moeilijkheden. Afgelopen maand speculeerde een hoge Navo-functionaris al dat Oekraïne misschien grondgebied zou moeten opgeven in ruil voor lidmaatschap van het militaire bondgenootschap. Waaruit Oekraïne de conclusie heeft getrokken dat het voorlopig niet moet rekenen op een echte veiligheidsparaplu.

Dus is Oekraïne er alles aan gelegen het heft in eigen handen te houden. “Als we hadden geluisterd wat niet-Oekraïners in februari 2022 zeiden, dan bestonden we al niet meer”, is de conclusie van de promofilm van het defensieministerie. Het idee dat de Russen in een paar dagen Kiev zouden innemen werd in de eerste dagen na de invasie ook door velen in het Westen gedeeld.

Pas nadat het leger met de moed der wanhoop weerstand bood, en zo de eigen hoofdstad ontzette, kwamen de Westerse wapenleveranties op gang. “We waarderen alle aandacht. Maar we hebben munitie nodig. Geen advies”, zo eindigt de video.

