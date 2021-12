Oekraïne heeft flink geïnvesteerd in militairen en materieel

Niet eerder publiceerde het Oekraïense leger zulke beelden. Vanuit de lucht zijn de contouren van een houwitser te zien, ergens aan de rand van een veld. Dan volgt een explosie, waarbij het stuk artillerie volledig wordt verwoest. Het schot is zo precies, dat de twee militairen naast het wapentuig na de klap nog in staat zijn om zich uit de voeten te maken.

Het leger gebruikte voor het eerst de Bayraktar, een bewapende drone van Turkse makelij. Dat gebeurde op 29 oktober, ergens in het vierhonderd kilometer lange strijdgebied in de Donbas. In deze Oost-Oekraïense regio bevecht Kiev sinds 2014 door Rusland gesteunde gewapende milities. Tijdens deze oorlog, waarbij de partijen elkaar vanuit loopgraven beschieten, vielen tot nu toe zo’n 14.000 doden.

Wapenwedloop tussen Navo en Rusland

Dinsdag spreken de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin elkaar over de meest recente militaire spanning tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse en Oekraïense inlichtingendiensten plannen de Russen een invasie, en hebben ze daartoe inmiddels honderdduizend troepen naar de Oekraïense grens gestuurd. Biden waarschuwt voor ‘serieuze gevolgen’ als Rusland opnieuw militaire actie in het buurland onderneemt.

Naast het diplomatieke steekspel lijkt er sprake van een wapenwedloop tussen Navo-landen en de Russen – waarvan de Turkse drones deel uitmaken. Oekraïne zou ‘provocatieve’ militaire acties uitvoeren, aldus de Russische president Poetin afgelopen vrijdag tijdens een telefoongesprek met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan, ‘inclusief het gebruik van de Bayraktar drones’. Op zijn beurt zou Joe Biden naast het sturen van militaire adviseurs levering van luchtdoelraketten aan Oekraïne overwegen, zo meldt de Amerikaanse tv-zender CNN.

‘We beantwoorden slechts het vuren’

Volgens Oekraïne is militaire steun nodig om zichzelf te verdedigen. Zo zou de verwoesting van de houwitser bedoeld zijn om de aanhoudende beschietingen van ‘Russische terroristische troepen’ nabij het frontplaatsje Granitne te stoppen; daarbij zou een Oekraïense militair zijn omgekomen en twee anderen gewond zijn geraakt. “We voeren geen aanval uit, we beantwoorden slechts het vuren”, aldus de Oekraïense president Zelenski. “Als het Oekraïense leger zich gedwongen ziet het land te verdedigen, doet het dat.”

Of er een invasie komt of niet, zijn land is stukken beter voorbereid dan toen het conflict met Rusland uitbrak. Momenteel beschikt Oekraïne over 255.000 strijdklare troepen en 900.000 reservisten — een verdubbeling ten opzichte van 2014. Hoewel Moskou een beroep kan doen op een leger van een miljoen militairen en tien keer meer uitgeeft aan defensie, groeide de begroting van Oekraïne ook flink, tot jaarlijks zo’n vier miljard euro.

Vraag om meer Amerikaanse steun

Met dat geld worden niet alleen Turkse drones gekocht; dat zijn er inmiddels twaalf, met een waarde van 70 miljoen dollar. Afgelopen weekend gaf de commandant van de legeroperatie in Oost-Oekraïne toe dat er ook een Javelin-team actief is in het frontgebied. De Javelin is een Amerikaanse antitankraket, die door een beperkte groep militairen kan worden vervoerd en gebruikt. In 2019 was het oorlogstuig het eerste ‘dodelijke’ wapen dat de Verenigde Staten aan Oekraïne leverden; tot dan toe steunden de Amerikanen alleen met radarapparatuur, nachtkijkers en militaire voertuigen. Of de Javelin actief wordt ingezet, wilde de Oekraïense commandant niet zeggen. “Als het nodig is, zijn we klaar hem te gebruiken.”

Ondertussen vraagt Oekraïne de Amerikanen om meer militaire steun. Het ontbreekt het land nog aan “vuurkracht in de lucht en op zee”, aldus de Oekraïense minister van defensie Oleksii Reznikov, afgelopen maand na een bezoek aan het Pentagon. De Verenigde Staten leverden een paar patrouilleboten, maar is wat de kustveiligheid betreft afhankelijk van Navo-landen. De Britten en de Amerikanen hielden onlangs militaire oefeningen nabij de wateren rondom de Krim. Die werden door Vladimir Poetin gekenschetst als “een serieuze uitdaging aan ons adres”.

Lees ook:

Moskou heeft weinig te winnen bij inval in Oekraïne

Door de Russische troepenopbouw aan de Oost-Oekraïense grens vreest het Westen voor een invasie. Maar bovenal lijkt het een manier van het Kremlin om de eigen onderhandelingspositie te verbeteren.