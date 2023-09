Oekraïne geeft met zijn nieuwe minister van defensie een duidelijk signaal af

Dat pleit in zijn nadeel, zeker nu de oorlog niet naar wens verloopt. Oemerov zal voor militaire aangelegenheden zwaar moeten leunen op zijn legertop, in de eerste plaats op opperbevelhebber Valeri Zaloezjny.

Het is ook niet per se een voordeel dat Oekraïnes bondgenoten nu een nieuw gezicht tegenover zich krijgen, in lopende gesprekken over de levering van F-16’s en ander zwaar materieel, en over zaken als trainingen. Hun gesprekspartner tot nog toe, minister Oleksy Reznikov, bood maandag zijn ontslag aan wegens voortdurende corruptieschandalen op zijn ministerie.

Recentelijk kwam naar buiten dat Oekraïense mannen de dienstplicht konden ontduiken door omkoping van rekruteringsfunctionarissen. Eerder werd bekend dat geld aan de strijkstok was blijven hangen bij de aanschaf van uniformen en voedsel. Reznikov wordt niet zelf verdacht van corruptie, maar hij is niet in staat gebleken schoon schip te maken.

Grabbelton voor oligarchen

Precies daar ligt Oemerovs expertise. In zijn huidige functie, chef van het orgaan voor de privatisering van staatsbedrijven, heeft hij de bezem gehaald door wat van oudsher bekendstond als bolwerk van schimmige deals en grabbelton voor oligarchen. Nog nooit werd volgens anti-corruptieorganisaties zoveel geld binnengehaald als met de veilingen onder Oemerovs leiding. Staatsbedrijven, van wapenindustrie tot havenfaciliteiten, zijn voor tientallen miljoenen verkocht.

Defensie, goed voor de helft van de Oekraïense staatsbegroting, kan iemand met verstand van transparante boekhouding goed gebruiken. Die ervaring bracht Oemerov ook al mee in de staatscommissie die moet toezien of de buitenlandse wapenleveranties op de juiste plek aankomen.

Zelensky kiest Oemerov mede met het oog op de binnenlandse politiek. Zelensky toont ermee dat hij ook buiten zijn eigen Dienaar van het Volk-partij medestanders zoekt: Oemerov is lid van de liberale oppositiepartij Holos.

Nog belangrijker: Oemerov zal Oekraïnes eerste minister worden die Krim-Tataar is. De Krim-Tataren, aan de Turken verwante moslims, bewoonden eeuwenlang de Krim, het schiereiland dat tsarina Catherina de Grote in 1783 annexeerde.

Onder Stalin werden vrijwel alle Krim-Tataren verbannen. Ook Oemerov werd in 1982 geboren in de toenmalige Sovjet-republiek Oezbekistan, waar zijn familie in ballingschap leefde. Pas in 1991 mocht het gezin, evenals andere Krim-Tataren, terugkeren naar de Krim.

Investeringsbedrijf

Na zijn studie (economie) maakte Oemerov carrière in de telecommunicatie. Ook richtte hij een investeringsbedrijf op, dat voor jonge Oekraïense politici opleidingen subsidieerde aan de Amerikaanse Stanford-universiteit.

Poetins annexatie van de Krim in 2014 raakte alle Krim-Tataren – zo niet henzelf, dan wel hun verwanten. Sindsdien worden zij als volk wederom zwaar onderdrukt.

Oemerovs benoeming is ook een signaal aan Rusland, en aan westerse analisten die menen dat Oekraïne de annexatie van de Krim moet accepteren in ruil voor vrede. Oemerov noemt dat ‘een rode lijn’: “We zullen ons land en ons volk niet opgeven”.

Betrekkingen met Turkije

Oemerovs achtergrond en kennis van de Turkse taal kan de betrekkingen met Turkije smeren. Dat land is voor Oekraïne van grote strategische waarde: het levert Bayraktar-drones, legt als bewaker van de Bosporus de Russische oorlogsvloot beperkingen op, en bemiddelde bij de achtereenvolgende graandeals, waarbij Oemerov de Oekraïense onderhandelaar was.

Dat Oemerov moslim is levert hem ook voordeel op in het Midden-Oosten. Als onderhandelaar en rechterhand van Zelensky bezocht hij diverse keren de Golfstaten, waaronder Saudi-Arabië.

In veel moslimlanden wordt geloof gehecht aan de Russische propaganda, die de oorlog voorstelt als een antikoloniale strijd, tegen westerse hegemonie en ‘satanisme’. “Oekraïense moslims vechten voor Oekraïnes onafhankelijkheid en soevereiniteit”, stelde Oemerov daar vorig jaar in een interview tegenover.

