Oekraïne: een begrafenis, nieuwe bommen, nieuwe slachtoffers

Schrijvers, mensenrechtenactivisten en journalisten hebben dinsdag in de Kievse Michaëlkathedraal de uitvaart bijgewoond van Victoria Amelina (37). De internationaal erkende schrijfster behoorde tot de gasten die op 27 juni in het pizzarestaurant Pizza Ria zaten, toen er een Russische raket insloeg. Dertien gasten kwamen om, meer dan zestig raakten gewond.

De aanval heeft in Oekraïne grote woede gewekt. Het populaire restaurant is hoogstwaarschijnlijk doelbewust geraakt - de zoveelste Russische oorlogsmisdaad. De autoriteiten hebben een man opgepakt die de Russen aan de coördinaten zou hebben geholpen. Kramatorsk, in Oost-Oekraïne, was in april vorig jaar ook wereldnieuws. Toen had Rusland een fragmentatiebom gegooid op het treinstation, waar inwoners wachtten op evacuatie. Er vielen 63 doden en meer dan honderd gewonden.

Restaurant een ‘legitiem doelwit’

Rusland ontkent dat het op burgerdoelen mikt. In de Britse The Guardian citeert Natalja Goemenjoek, een vriendin van Amelina, het hoofd van Ruslands parlementaire commissie voor defensie, Andrei Kartapolov, die op de staatstelevisie commentaar leverde op de verwoeste pizzeria. “Ik neem mijn hoed af voor degenen die het hebben gepland en uitgevoerd. Mijn oude militaire hart springt op als ik zie hoeveel lichamen van die jongens worden opgegraven”, zei de kolonel-generaal, suggererend dat het restaurant een legitiem doelwit was omdat er ook Oekraïense soldaten kwamen.

Goemenjoek maakt deel uit van het Rekenschap Project, een Oekraïense organisatie die aanvallen op burgerdoelen onderzoekt en bewijzen verzamelt om de verantwoordelijken te vervolgen. Ook de omgekomen Amelina hield zich met dergelijk onderzoek bezig. ‘Rusland heeft het voor elkaar gekregen aanvallen op burgerdoelen te normaliseren’, schrijft Goemenjoek. Het gebeurt zo vaak dat het bewijsmateriaal voor deze oorlogsmisdaden zich opstapelt, maar media er niet meer over berichten.

Dinsdag regende het bommen op de provincies Tsjernihiv, Donetsk, Charkiv, Cherson, Soemi, Zaporizja, Dnipropetrovsk, Loehansk en Mikolaiv. Daarbij vielen negen doden en 34 gewonden. Onder hen twee baby’s.

Lees ook:

Frietbakkers Coen en Franky overleefden een raketaanval in Oekraïne. ‘Dit sterkt me alleen maar’

Er vielen zeker tien doden, maar twee frietbakkers uit Noord-Brabant liepen slechts schrammen op bij een raketaanval in Oost-Oekraïne. ‘Een aanval op burgers. Dit sterkt me alleen maar. De mensen hier hebben onze steun heel hard nodig.’