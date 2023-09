Oekraïne doorbreekt Russische verdedigingslinie, maar Moskou vecht terug met drones

Een dag of tien geleden was Robotyne nog een Russisch verdedigingsbolwerk. Nu stellen de Oekraïners hun posities veilig in en rond het dorp. Op drone-beelden van het leger is te zien hoe de laatste vijandelijke troepen uit de nabijgelegen loopgraven worden verjaagd. “Momenteel vernietigen we de eenheden die dekking bieden aan Russen die zich terugtrekken achter hun tweede verdedigingslinie”, aldus brigadegeneraal Oleksandr Tarnavskiy in een interview met de Britse zondagskrant The Observer.

Zo kondigde Oekraïne voor het eerst officieel aan dat de eerste Russische verdedigingslinie in de provincie Zaporizja zou zijn doorbroken. “We bevinden ons nu tussen de eerste en de tweede verdedigingslinie”, zei de hoge militair die het zuidelijke offensief leidt. “De Russen geloofden niet dat dat we door deze linie heen konden komen. Ze hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om de verdediging voor te bereiden.” Momenteel zou Moskou inderhaast reserves uit andere gebieden naar Zaporizja overbrengen.

Een regen van granaten en kamikazedrones

Het interview met de brigadegeneraal geeft een interessant inkijkje in het offensief. De Oekraïners zouden de Russen hebben “misleid” met een aanval oostelijker in de regio. Een reusachtig mijnenveld had de Oekraïense troepen bij Robotyne namelijk wekenlang opgehouden: elke beweging van tanks resulteerde in een regen van granaten en kamikazedrones. “De evacuatie van gewonden was moeilijk. Dit vertraagde onze opmars.” Uiteindelijk zouden mijnenruimers ’s nachts te voet op pad zijn gegaan, en zo, in het pikkedonker, met de hand de weg hebben geschoond.

Ondertussen heeft de kapitein van het Oekraïense aanvalsschip de brug verlaten. Oleksiy Reznikov, die het ministerie van defensie al voor de invasie van februari 2022 leidde, diende maandagochtend zijn ontslag in bij het parlement. President Zelensky kondigde aan dat het ministerie een “nieuwe benadering en andere vormen van interactie nodig heeft, met zowel het leger als de samenleving.”

De huidige stand van de oorlog in Oekraïne. Beeld Brechtje Rood

Reznikov hoort tot de vertrouwelingen van de president. Hij lobbyde internationaal fanatiek voor meer militair materieel. De afgelopen maanden werd zijn ministerie evenwel gekweld door corruptieschandalen. Uitrusting voor militairen werd tegen te hoge prijzen aangekocht. Ook kwamen er steeds meer verhalen over omkoping bij rekruteringskantoren, waardoor mannen aan de dienstplicht konden ontkomen.

Als het parlement ermee instemt, wordt Roestem Oemerov, directeur van het Oekraïense Staatseigendomsfonds, zijn opvolger. De Krim-Tataar nam vorig jaar vlak na de invasie namens Oekraïne deel aan de mislukte vredesbesprekingen met Rusland. Tot een andere aanpak op het slagveld zal de personeelswissel niet leiden: oppercommandant Valeri Zaloezjny blijft als brein van het offensief op zijn post.

Raketten in Roemenië?

Intussen houdt Rusland zich ook buiten het slagveld niet onbetuigd. Volgens het Oekraïense ministerie vuurden de Russen zondagnacht 32 kamikazedrones op Oekraïne af, waarvan er zeventien boven de provincie Odessa zouden zijn neergeschoten — de regio waar havens en graanterminals al wekenlang doelwit zijn. In de zuidelijk gelegen plaats Izmajil, aan de grens met Roemenië, zou opnieuw schade zijn aan de haven en de agrarische industrie.

Een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van buitenlandse zaken kwam maandag met de alarmerende boodschap dat een onbepaald aantal drones in Roemenië was terechtgekomen. “De Russische raketterreur vormt niet alleen een enorme bedreiging voor de veiligheid van Oekraïne, maar ook voor de veiligheid van buurlanden, inclusief de Navo-lidstaten”, concludeerde hij. Het Roemeense ministerie van defensie ontkrachtte het bericht onmiddellijk.

Een Oekraïense militair stuurt een drone de lucht in bij Bachmoet. Beeld AP

Wat het front betreft, temperde brigadegeneraal Oleksandr Tarnavskiy in het interview met The Observer de verwachtingen. “Hoe dichter bij de overwinning, hoe moeilijker het voor ons wordt”, sprak de hoge militair. “Helaas verliezen we de sterkste en beste manschappen. We moeten ons op bepaalde gebieden concentreren en daar de klus klaren. Hoe moeilijk het ook is.” Een tijdlijn voor het bereiken van de kustlijn van de Zee van Azov weigerde hij te geven.

