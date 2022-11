Oekraïne door de lens van Eddy van Wessel. “Wil je hier wonen, dan hoort de dood daarbij.”

Eddy van Wessel fotografeerde de mensen van Bachmoet, een zwaar getroffen Oost-Oekraïense stad. Daar zag hij hoe oorlog deel van het dagelijks leven is geworden.

Regelmatig wandelde oorlogsfotograaf Eddy van Wessel de afgelopen weken langs de rivier in het Oost-Oekraïense Bachmoet, een verwoeste stad aan de frontlinie waar al maanden hevige gevechten tussen het Oekraïense en Russische leger plaatsvinden. De stad is op dit moment nog in handen van de Oekraïners, maar de Russen zitten dichtbij. Een deel van de bevolking is vertrokken, maar niet iedereen. Zij kiezen er bewust voor het dagelijks leven door te laten gaan.

“Er gebeuren eigenlijk veel mooie dingen in Bachmoet, maar de oorlog is altijd daar", vertelt Van Wessel door de telefoon, aan het einde van de dag als de avondklok is ingegaan. “Op een zonnige dag staan mensen te vissen, in de lijn van de scherpschutter. Het ene moment haalt een reddingsteam hondjes uit de oorlogszone. Maar een half uur later regent het granaten en liggen mensen dood op straat.”

“De inwoners hebben de risico’s inmiddels ingecalculeerd: wil je hier wonen, dan hoort de dood daarbij. Eerst doken de mensen nog wel onder in de kelder als de sirene klonk. Nu reageert niemand meer, want de sirene gaat de hele dag. Bedenk je, Bachmoet ligt in Donetsk, een regio die eigenlijk sinds 2014 in oorlog is. De mensen die nog overblijven, zijn te verknocht aan hun stad om te vertrekken.”

Olga troost haar 90-jarige moeder. Beeld Eddy van Wessel

“Niet iedereen kan zomaar vertrekken, overigens. Ik ontmoette de 73-jarige Olga en haar moeder van 90. De moeder kan niet meer lopen en is inmiddels blind, ze kan nergens heen. Die zijn veroordeeld om daar te blijven, het is zo sneu.”

Samen blussen

“Een tijd lang volgde ik de brandweer van Bachmoet. Bij hen zie je het pragmatisme. De een is pro-Russisch, de ander pro-Oekraïens, de derde is pro-niemand. Maar zodra er brand is, staat de discussie stil en gaan ze samen blussen.”

“Behalve de brandweer is alleen het militaire ziekenhuis nog overgebleven, maar die behandelen slechts gewonde vechters van het front. Als een burger gewond raakt, komt er geen ambulance, geen lijkauto. Mensen gaan zelf zakken halen om de overledene mee te bedekken.”

Een vrouw komt een kijkje nemen nadat het gebouw achter haar is geraakt door een raket. Beeld Eddy van Wessel

“Toch wordt deze winter de intense kou het grootste probleem voor de burgers. De mensen zeggen: de volgende keer dat je hier komt, neem dan hout mee zodat we onszelf kunnen verwarmen. Iedereen is volop aan het zagen. Normaal stoken de inwoners op gas, maar er is geen elektra, want energiecentrales zijn gebombardeerd.”

“Ik fotografeer in zwart-wit, omdat het daarmee de focus geeft op waar het echt om draait. Was deze foto in kleur geweest, dan had je gezien dat het herfst is en de bladeren geel. Maar dat leidt de aandacht af van de hoofdpersonen op de foto.”

Een jonge familie met een zwangere moeder fietst door de stad op zoek naar een schuilkelder. Hun eigen huis is te dicht bij de frontlinie. Beeld Eddy van Wessel

Van Wessel ontmoette een jong gezin op de fiets, dat op zoek was naar een schuilplaats. “De vrouw achterop is zwanger. De kelder bij hun eigen huis is te dicht bij de frontlinie. De fietstocht ziet er bijna ontspannen uit, maar op de achtergrond is alles compleet verwoest en de weg is vernietigd.” Ondanks alle ontberingen zien deze mensen een toekomst op een manier die wij ons bijna niet kunnen voorstellen, ziet Van Wessel.

Van Wessel zag tijdens zijn werk ook overleden mensen op straat. Ook die momenten legde hij vast. “Hoe ik me voel als ik zo'n foto maak? Dat is niet relevant. Ik ben wel emotioneel en het ís ook vreselijk, maar het is wel de realiteit dat mensen hier met de dood de ultieme prijs betalen. Dit is de frontlijn, net zo goed als de mannen die gezamenlijk bomen zagen voor de naderende winter. Het leven wordt verwoest en het leven gaat door.”

