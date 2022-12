Oekraïne deelt weer tik uit aan Rusland

Een drone-aanval op de belangrijke Russische luchtmachtbasis Engels, op tweede kerstdag, vormt opnieuw een bewijs dat Oekraïne Rusland ver op diens grondgebied kan raken. De basis, zeshonderd kilometer van de Oekraïens-Russische grens, gebruikt Rusland om Oekraïne met raketten te bestoken.

Volgens Rusland werd de drone neergehaald, waardoor geen vliegtuigen werden beschadigd maar wel drie militairen omkwamen door brokstukken. Maar Russische bloggers en Oekraïense zegslieden meldden wel schade op de grond.

Oekraïne eist de aanval niet op, net als bij eerdere aanvallen op Russisch grondgebied. De basis was ook al op 5 december mikpunt van een drone-aanval, waarbij vliegtuigen schade opliepen. Anonieme Oekraïense functionarissen erkenden daarna dat Kiev achter de aanval zat.

Die werd volgens een bron van The New York Times uitgevoerd met een Oekraïens commandoteam ter plekke. Of die nu zijn ingezet is onduidelijk. Volgens Rusland zijn zondag vier Oekraïense ‘saboteurs’ gedood, die met explosieven vanuit het noorden van Oekraïne waren geïnfiltreerd.

Strategische bommenwerpers

Russische militaire bloggers waren destijds woedend dat een drone zover kon binnenkomen en een basis kon raken waar Toepolev-160 en Toepolev-95 bommenwerpers staan, die kernraketten kunnen afwerpen. Rusland sloeg terug met een golf raketaanvallen op Oekraïense elektriciteitsinstallaties.

Aleksej Arestovitsj, militair adviseur van de Oekraïense regering, suggereerde maandag in een interview dat de drone-aanval deze keer Rusland het vermogen heeft ontnomen om zo’n massale wraakactie vanaf de Engels-basis te ondernemen. Volgens andere Oekraïense zegslieden heeft Rusland amper nog raketten voor dergelijke aanvallen, die 9 miljoen Oekraïners, een kwart van de bevolking, van elektriciteit hebben beroofd.

Drones van Oekraïense makelij?

Ondanks de Oekraïense geheimhouding betwijfelt niemand dat Oekraïne achter de aanvallen in Rusland zit. Welke middelen Kiev inzet is onduidelijk. Maar de staats-wapenfabriek Ukroboronprom beweert dat het een aanvalsdrone met een bereik van duizend kilometer kan produceren.

Kiev beschikt ook over verkenningsdrones van Sovjet-makelij, die het mogelijk ombouwt tot aanvalswapens. Voor de aanval op de Russische zeevloot in Sebastopol, in oktober, werden vermoedelijk drijvende drones gebruikt.

De aanvallen op Ruslands territorium zullen Moskou sterken in zijn verhaal dat in Oekraïne Ruslands veiligheid op het spel staat, al leveren de VS geen wapens waarmee Oekraïne ver in Rusland kan toeslaan. “Het strategische doel van de VS en hun Navo-bondgenoten is een overwinning op Rusland”, zei minister van buitenlands zaken Sergei Lavrov dinsdag.

Zware gevechten

In de Oost-Oekraïense provincies Loegansk en Donetsk woeden zware gevechten. Beide partijen melden militaire successen. De Russen zeggen dat ze aanvallen bij de stad Donetsk hebben afgeslagen, waarbij tientallen Oekraïense militairen zouden zijn gesneuveld. De Russen proberen al maandenlang door te breken bij Bachmoet, maar zouden daar al honderden manschappen hebben verloren.

Ook in Loegansk wordt zwaar gestreden bij Kreminna. Oekraïne meldt dat het daar terrein heeft gewonnen. De Russen zouden er veel militairen hebben verloren, en commandoposten hebben verlaten.

Lees ook:

‘De gehaktmolen van Bachmoet’: wat wil Moskou met deze relatief onbelangrijke stad?

Al maanden probeert Rusland met man en macht de strategisch onbelangrijke stad Bachmoet in Oost-Oekraïne in te nemen. Het offensief lijkt bovenal een kwestie van prestige.