Oekraïne brengt met diverse aanvallen de oorlog naar Rusland, en vergroot de politieke druk op Moskou

In de vroege maandagochtend zijn twee enorme oliedepots opgeblazen bij de Russische stad Bryansk, zo’n 110 kilometer van de grens met Oekraïne. Op video’s op sociale media waren twee gigantische vlammenzeeën te zien boven Bryansk.

Het Russische ministerie van noodsituaties bevestigde de branden, maar maakte geen melding van de oorzaak. In Bryansk staat een commerciële opslag van 10.000 ton olie en een militair brandstofdepot van 5000 ton. Ook ligt er de grote Transneft-Druzhba-pijpleiding die olie naar het Westen transporteert.

Strategische doelen in Rusland

Het vermoeden bestaat dat de tankdepots zijn geraakt door Oekraïense raketten afgevuurd vanuit het grensgebied. Tim Sweijs, directeur defensie-onderzoek van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) vermoedt dat Oekraïne de oorlog nu naar Rusland brengt. Er zijn de laatste maand meer voorbeelden geweest van aanvallen of vermoedelijke aanslagen op strategische doelen in Rusland.

“Oekraïne maakt zo duidelijk dat Rusland niet langer veilig gebied is, het vergroot de politieke druk op Moskou. Er worden belangrijke militaire en economische doelen geraakt, het verdienmodel van de Russen die met hun olie de oorlog in Oekraïne financieren komt onder druk te staan”, aldus Sweijs.

Op 31 maart vloog een Russisch wapendepot in de buurt van de stad Belgorod net over de grens de lucht in. Een dag later zouden volgens het Kremlin twee Oekraïense Mi-24-helikopters, laag onder de radar vliegend, raketten hebben afgevuurd op olie-installaties in Belgorod, van waaruit Russische troepen in Oekraïne van brandstof worden voorzien. Vanuit Kiev werd de aanval ontkend.

Gevechtshelikopters

Veertien dagen later werd het stadje Klimovo, net over de grens met Oekraïne, volgens Moskou aangevallen door twee gevechtshelikopters. Er zouden flatgebouwen zijn geraakt. Klimovo was voor de Russische aanval op Oekraïne een van de verzamelplaatsen van het Russische leger. Op satellietbeelden uit februari is te zien hoe daar grote hoeveelheden legertrucks, pantservoertuigen en tanks werden samengebracht. Ook is er een vliegveld.

Op dezelfde dag werd de Russische kruiser, de Moskva, tot zinken gebracht in de Zwarte Zee.

En dan waren er nog twee mysterieuze branden. In Tver, een stad ten noodwesten van Moskou waar de Russische Iskander-raketten en nog veel meer defensiematerieel worden gefabriceerd, brak een grote brand uit op het militaire complex. Hetzelfde gebeurde bij de grootste chemische fabriek in Rusland, in Kinishma, ten noordoosten van Moskou.

Onder de radar

Achter beide ontploffingen vermoedt Sweijs de hand van Kiev. “Het zijn operaties onder de radar die nooit worden opgeëist, net als Israëlische aanslagen in Iran. Iedereen verwacht dat de Oekraïners dit hebben gedaan, het doet Rusland pijn, de oorlog escaleert naar andere fronten, maar Kiev zegt niet verantwoordelijk te zijn.”

Vorige week werd ook nog een belangrijke spoorlijn bij de Russische stad Kletnya iets westelijk van Bryansk opgeblazen. Dit is de aanvoerlijn voor brandstof en goederen naar het zuiden, gebruikt om het Russische leger te bevoorraden dat vecht in Oekraïne.

Intussen worden er steeds meer en zwaardere wapens vanuit Europa en de Verenigde Staten aan Oekraïne geleverd, bedoeld voor de strijd om de Donbas, waar het Russische leger tot nu toe nauwelijks terrein wint.

Sweijs is niet bang dat die westerse wapens worden ingezet op Russisch grondgebied bij aanvallen of aanslagen. “De Oekraïners maken zelf voldoende korte- en middellangeafstandsraketten om over de grens te gebruiken.” Hij verwijst ook naar de Oekraïense Neptune-raketten die de Russische kruiser Moskva naar de zeebodem hebben gejaagd. “Er zal zo geen westerse betrokkenheid zijn bij aanvallen vanuit Oekraïne op Rusland. Zo raken wij niet betrokken”, zegt Sweijs.

