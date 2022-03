Oekraïne boekt succes met ‘total defence’-strategie

Oekraïne gebruikt bij zijn verdediging tegen de Russische invasie een strategie die ook onderdeel is van de militaire doctrine in landen als Finland, Noorwegen en Zweden. Die landen noemen het ‘total defence’. Daarbij wordt de hele bevolking, of in elk geval een zo groot mogelijk deel, ingeschakeld.

“Het betekent niet dat iedereen echt meevecht”, zegt Dick Zandee, defensiespecialist bij Instituut Clingendael. “Maar bij ‘total defence’ probeer je wel je hele bevolking te betrekken bij de verdediging. Burgers helpen bijvoorbeeld met bevoorrading, voedselvoorziening, medische verzorging, het opwerpen van barricades, of het maken van molotovcocktails. Iedereen die kan, draagt een steentje bij.”

Tegelijk hebben de Oekraïners ervoor gekozen om de invasiemacht vooral op te wachten in de steden, waar zij zichzelf hebben verschanst. “Dat is heel slim als je zelf in aantallen militairen en bewapening zwakker bent”, zegt Zandee. “Op het open slagveld zouden de Oekraïners het waarschijnlijk afleggen tegen de Russen met hun zware geschut, maar in de steden hebben de Oekraïners een voordeel. Ze kunnen zich verstoppen in gebouwen en van daaruit de Russen bestoken. De Russische tanks en pantserwagens zijn in de steden kwetsbaar, ook omdat de Oekraïners van het Westen moderne antitankwapens hebben gekregen.”

Flinke risico’s

De strategie brengt wel flinke risico’s met zich mee voor gewone Oekraïners. Want wie burgers op zo’n grote schaal betrekt bij de verdediging en zichzelf verschanst in gebouwen, maakt burgers vanzelf ook tot doelwit. “Je lokt ermee uit dat de Russische troepen de steden gaan bombarderen. Het is wel duidelijk dat de Russen ook geen schroom hebben om dat te doen. Dat is de prijs die je betaalt.”

De Oekraïners boeken volgens Zandee duidelijk succes met hun aanpak. Ze hebben de opmars van de Russen grotendeels tot stilstand gebracht en de laatste dagen komen er steeds meer berichten over Oekraïense tegenaanvallen. Maar volgens de Nederlandse deskundige moet je je daar ook weer geen al te grote voorstelling van maken.

“Ik zou eerder spreken van ‘tegenaanvalletjes’. De Oekraïners hebben bijvoorbeeld deze week het stadje Makariv ten westen van de hoofdstad Kiev heroverd. Ze voorkomen daarmee dat de Russen Kiev omsingelen. Makariv is bovendien strategisch gelegen omdat het aan de snelweg E-40 van Kiev naar Lviv in het westen ligt. Die weg is voor de verdedigers van Kiev belangrijk voor het aanvoeren van wapens, munitie en andere voorraden. De Oekraïners willen die weg dus in handen houden.”

Voor grote tegenoffensieven, om de Russen echt het hele land uit te drijven, hebben de Oekraïners volgens Zandee te weinig troepen en aanvalswapens. “Dat gaat ze niet lukken. Ik denk dat deze oorlog uitdraait op een patstelling. Tenzij de Russen natuurlijk massavernietigingswapens inzetten, maar dat zie ik niet gebeuren.”

Lees ook:

De Navo treft voorbereidingen tegen aanvallen met biologische en nucleaire wapens

Een speciale Navo-top levert geen baanbrekende nieuwe besluiten op. Wel verhoogt het bondgenootschap de paraatheid voor aanvallen met onder meer chemische wapens.

Biden denkt dat Rusland chemische wapens wil gebruiken, en dat kan grote gevolgen hebben

Volgens Biden staat Poetin in Oekraïne ‘met zijn rug tegen de muur’ en overweegt de Russische president om chemische of biologische wapens in te zetten.