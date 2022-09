Oekraïne: Bewijzen van Russische oorlogsmisdaden in Izjoem

In Izjoem, de Oost-Oekraïense stad die een week geleden werd bevrijd van Russische bezetting, zijn in het bos graven aangetroffen van 440 personen. Volgens Oekraïne vormen ze een bewijs van oorlogsmisdaden, gepleegd door het Russische leger.

“Rusland laat overal dood achter en moet daarvoor ter verantwoording worden geroepen”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdagavond in zijn videoboodschap. Daarin refereerde hij onder meer aan de in april aangetroffen massagraven in Boetsja.

Sommige opgegraven lichamen vertonen sporen van marteling, zoals op de rug gebonden handen en touwen om hun nek, zei openbaar aanklager Oleksandr Filchakov vrijdag.

De met kruizen gemarkeerde graven bij Izjoem, waarvan sommige voorzien zijn van nummers of namen, verschillen wel van massagraven in de voorsteden van Kiev. Daar werden vermoedelijke slachtoffers van executies en marteling door het Russische leger in grafkuilen gedumpt.

Beeld Bart Friso

Burgers en soldaten

De vondst werd bekendgemaakt op een persconferentie. Politiechef Igor Klimenko zei dat de meeste lichamen burgers waren, maar dat er mogelijk wel enkele soldaten begraven liggen. Journalisten van persbureau AP zagen één apart massagraf waar volgens het opschrift zeventien soldaten begraven lagen. Een inwoner van Izjoem vertelde dat er ook tientallen slachtoffers liggen van een bombardement op een flatgebouw.

De stad, met voor de oorlog 45.000 inwoners, lag in maart zwaar onder Russisch vuur. Zo’n 80 procent van de gebouwen is beschadigd. Evenals in Charkov en Marioepol maakte het Russische leger geen onderscheid tussen militaire en burgerdoelen, wat geldt als oorlogsmisdaad.

De Verenigde Naties hopen een dezer dagen een onderzoeksteam naar Izjoem te kunnen sturen, meldt de BBC, om te helpen met het vaststellen van de doodsoorzaak van de begraven personen.

De oorlog bevriezen

Volgens de Oekraïense viceminister van binnenlandse zaken Jevgen Enin zijn in de bevrijde gebieden diverse martelkamers aangetroffen. Ook zouden lichamen zijn opgegraven met sporen van marteling. “Afgesneden oren, enzovoort. Dit is nog maar het begin”, zei Enin tegen het Oekraïense radiostation NV. Westerse journalisten worden spaarzaam in het gebied toegelaten, dergelijke berichten zijn moeilijk te verifiëren. Reuters-journalisten hebben in het pas bevrijde Koepjansk wel een politiecel met bloedsporen op de grond aangetroffen.

Michailo Podaljak, adviseur van Zelenski, suggereerde vrijdag in een tweet dat er bij Izjoem nog meer massagraven zouden zijn aangetroffen. “Maandenlang vierden terreur, geweld, marteling en massamoorden hoogtij in de bezette gebieden”, schrijft Podaljak. “Wil iemand nog de oorlog ‘bevriezen’ in plaats van tanks te sturen? We hebben niet het recht om mensen alleen te laten met het Kwaad.”

Lees ook:

Zelenski waagt zich tot dicht bij front in onlangs bevrijde stad Izjoem

De Oekraïense president Zelenski heeft woensdag een bezoek gebracht aan de onlangs bevrijde stad Izjoem.