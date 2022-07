Oekraïne bestookt wapendepot Cherson, tegenaanval ingezet

Volgens de Oekraïners was het een Russisch munitiedepot dat dinsdag de lucht inging in de plaats Nova Kachovka. Maar volgens de Russen ging het om een opslagplaats voor kunstmest. Filmpjes op sociale media, waarop herhaaldelijke gigantische ontploffingen te zien zijn, lijken de Oekraïners gelijk te geven.

Waar de meningen niet over verdeeld zijn: dit was een precisiebombardement dat hoogstwaarschijnlijk werd uitgevoerd met Amerikaanse Himars-raketten. Van de acht Himars-systemen die de VS in juni hadden toegezegd zijn er nu zeker vier operationeel, en nog eens vier zijn op komst. Oekraïne zou er graag nog veel meer hebben dan de toegezegde twaalf. Dat ze hun nut bewijzen is duidelijk: al eerder schakelde Oekraïne in Cherson zeker één Russisch munitiedepot uit met behulp van dit wapensysteem, vermoedelijk nog een dozijn in de Donbas.

In de Donbas voert het Russische leger de strijd momenteel hoofdzakelijk met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. De grondtroepen moeten even rust nemen, kondigde de Russische president Poetin begin deze maand aan, na hun verovering van de stad Lisitsjansk. Dat was de laatste stad in Oekraïense handen in de provincie Loegansk, die samen met de provincie Donetsk de Donbas-regio vormt.

Allesbehalve rustig in Donetsk, doden bij bombardementen

Ook zonder aanvallen door grondtroepen is het allesbehalve rustig in Donetsk: bij de bombardementen en beschietingen zijn sinds zaterdag meer dan dertig mensen omgekomen, volgens Oekraïense opgaven. Bij een luchtbombardement op een appartementencomplex in het stadje Tsjasiv Jar, nabij Kramatorsk, zijn zondag 32 mensen omgekomen; onder het puin wordt nog steeds gezocht.

De Russische aanvallen hebben mede tot doel de Oekraïense troepen uit te putten die zich in hun posities hebben ingegraven. Ondertussen, zegt de Oekraïense president Zelenski, “duiden tekenen erop dat de vijandelijke eenheden zich opmaken om hun gevechtsoperaties in de richting van Kramatorsk en Bachmoet op te voeren”. Met hun door het Westen geleverde zware wapens proberen de Oekraïners het voor de Russen zo moeilijk mogelijk te maken om zich te hergroeperen en hun troepen te bevoorraden.

Al enige weken voert Oekraïne de druk op rond de bezette gebieden in het zuiden rond Cherson. Stapje voor stapje boeken de Oekraïners daar terreinwinst. Cherson, gelegen in een belangrijk landbouwgebied, is de enige stad in Russische handen ten westen van de rivier de Dnjepr. De stad heeft een haven met toegang tot de Zwarte Zee, en vormt een bruggenhoofd naar Oekraïnes belangrijkste haven, Odessa.

Bestuur voerde de roebel in en deelde Russische paspoorten uit

Cherson viel al enkele dagen na de Russische inval vanuit de Krim in Russische handen. Een door de Russen aangesteld bestuur voerde de roebel in, deelde Russische paspoorten uit en openbaarde plannen om de regio te laten opnemen in Rusland. Maar uit de stad en de regio blijven berichten komen van verzet en aanslagen op ‘collaborateurs'.

Door deze stad aan te vallen, hoopt Oekraïne ook Russische militairen weg te houden uit de Donbas. Het Oekraïense leger heeft de inwoners opgeroepen om de stad te verlaten. Volgens Oekraïne werden dinsdag bij een ‘speciale operatie’ vijf Oekraïners uit Russische gevangenschap bevrijd.

