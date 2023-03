Oekraïne bereidt zich voor op lente-offensief

Oekraïne biedt stug verzet in de stad Bachmoet tegen een overweldigende Russische invasiemacht. Het Westen adviseert Kiev om de stad op te geven, maar de Oekraïners willen het Russische winteroffensief uitzitten. De Russen voerden vrijdag ook de aanvallen op andere steden op.

De Russen lopen inmiddels tegen hun fysieke grenzen aan in Bachmoet. Volgens het Oekraïense leger is het offensief daar nog altijd gaande, maar neemt dat af in intensiteit. De bevelhebber van de Oekraïense landmacht Oleksandr Syrskyi zei dat met name de Russische huurlingen van Wagner “aanzienlijke kracht verliezen en uitgeput raken”. “Zeer binnenkort zullen we hiervan profiteren”, zei hij. Syrskyi verwees naar eerdere momenten in de oorlog, zoals na de mislukte poging om Kiev in te nemen vorig jaar.

Het Internationale Rode Kruis maakt zich ondertussen grote zorgen over het lot van de achtergebleven inwoners van Bachmoet. Zo’n tienduizend burgers, onder wie veel ouderen en gehandicapten, verkeren in groot gevaar. Rode Kruis-medewerker Umar Khan, die in Oekraïne is, zag de huizen die “vermorzeld worden door militaire vuurkracht, opengereten daken, en appartementencomplexen bezaaid met gaten.” De burgers “leven in voortdurende angst voor exploderende granaten en bommen”.

Groot aantal tanks

De Russen probeerden vrijdag ook de frontlinie verder op te schuiven, waaronder rondom de steden Lyman en Charkiv, maar die pogingen mislukten, stelt Kiev. Daarbij zouden meer dan duizend Russische militairen zijn omgekomen, maar die berichten kunnen niet worden bevestigd.

Ondertussen bereidt Oekraïne zijn eigen lente-offensief voor. President Volodymyr Zelensky vraagt het Westen daarom om de militaire hulp nog sneller op te voeren. “Als Europa wacht, dan zal het kwaad tijd krijgen om zich te hergroeperen en voorbereiden op nog jaren oorlog”, zei hij donderdag.

Oekraïne heeft een groot aantal tanks en andere pantservoertuigen geleverd gekregen, die voor het lente-offensief gebruikt zullen worden, maar er komen veel nieuwe wapens en soorten munitie bij. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld de levering van raketten toegezegd met verarmd uranium. Deze raketten zijn in staat om beter en dieper door te dringen tot dikke pantsers van bijvoorbeeld tanks.

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt voor het sturen van deze wapens omdat deze een “nucleair component” bevatten. Tegelijkertijd beschikken en gebruiken de Russen ook wapens met verarmd uranium.

Tweehonderdduizend militairen gemobiliseerd

Slowakije leverde donderdag ook vier MiG-29 straaljagers aan Oekraïne, en beloofde nog meer te zullen leveren de komende weken. Of de wapenleveranties voldoende zijn om de Russische invasie te stoppen en zelfs terug te dringen, zal spoedig blijken.

Rusland lijkt zich ook voor te bereiden op het Oekraïens lente-offensief. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin waarschuwt de Russische legerleiding de laatste dagen ook meerdere keren voor deze ontwikkeling. Hij stelde - zonder onderbouwing - dat de Oekraïners zo’n tweehonderdduizend militairen hebben gemobiliseerd om de hele oostelijke frontlinie te bestormen.

