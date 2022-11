Oekraïne: Aanval op elektriciteitsnet is genocide

Naast de militaire confrontatie op het slagveld is er nog een strijd gaande in Oekraïne: die om de stroomvoorziening. Terwijl Russische troepen het elektriciteitsnet voortdurend onder vuur nemen, zijn Oekraïense technici vierentwintig uur per dag in touw om de schade te herstellen.

Het doelgericht uitschakelen van de voorzieningen komt volgens Andri Kostin, het hoofd van de Oekraïense justitie, neer op genocide. Tegen de Britse omroep BBC zegt Kostin dat de aanvallen het hele Oekraïense volk treffen en bedoeld zijn om een overgave af te dwingen.

Miljoenen Oekraïners zaten zondag zonder stroom en daardoor vaak in de kou, al zijn exacte aantallen ook door de regering niet genoemd. In de hoofdstad Kiev vroor het zondag licht. De komende dagen schommelt de temperatuur rond het vriespunt, om er later in de week vooral ’s nachts flink onder te duiken. Het heeft er de afgelopen dagen gesneeuwd en de komende tijd valt er nog meer.

Volgens Ukrenergo, de beheerder van het Oekraïense elektriciteitsnet, leverden de centrales in het land zondag 80 procent van de vraag naar stroom. Dat was een dag eerder nog 75 procent. Net als de regering roept de beheerder de Oekraïners op zo zuinig mogelijk om te gaan met elektriciteit, om het bereik zo groot mogelijk te houden.

Meer aanvallen op infrastructuur verwacht

De partij van president Volodimir Zelenski liet zondag weten meer Russische aanvallen op infrastructuur te verwachten. In veertien van de 27 Oekraïense regio’s gelden nu al beperkingen aan het stroomgebruik. In gebieden waar wel elektriciteit is, valt die geregeld uit.

Er zijn zorgen om de kerncentrales, die een groot deel van de elektriciteit leveren in Oekraïne en ook geregeld beschoten worden. De centrale in Zaporizja, de grootste producent van kernenergie in Europa, is bezet door Russische militairen. Het afgelopen weekend waren er geruchten dat de Russen de centrale zouden verlaten, maar daar zijn nog geen directe aanwijzingen voor.

De stad Cherson, die twee weken geleden door Oekraïne werd bevrijd, ligt zwaar onder vuur van het Russische leger. Inwoners vertellen aan internationale persbureaus over voortdurende raketinslagen en veel mensen vluchten de stad uit. Volgens het hoofd van de Oekraïense politie zijn er 32 mensen in Cherson omgekomen door de aanvallen, sinds de Russische militairen zich terugtrokken.

In het interview met de BBC zegt Kostin ook dat justitie in Oekraïne onderzoek doet naar bijna 50.000 gevallen van oorlogsmisdaden die zijn begaan sinds de Russische inval op 24 februari. Volgens Kostin zijn 11.000 Oekraïense kinderen gedeporteerd naar Rusland.

Lees ook:

Rusland zet het sterkste wapen in: de winterkou

Na anderhalve maand van gerichte bombardementen is Rusland erin geslaagd het Oekraïense elektriciteitsnet grotendeels plat te leggen. Winterkou is een Russisch wapen dat miljoenen Oekraïners bedreigt.

Lees ook: Rusland deporteert duizenden volwassenen en kinderen

Duizenden kinderen en volwassen zijn volgens Oekraïne en Human Rights Watch naar Rusland gedeporteerd. Een oude traditie van het Russische leger, aldus onderzoeker Marnix Provoost.