Oekraïense zeedrone-aanvallen raken Russische export

Rusland waande zich lange tijd heer en meester in de Oekraïense wateren en daarbuiten. Kort na de invasie van Oekraïne dicteerde het al welke schepen in en uit mochten varen. Moskou maakte misbruik van zijn maritieme overwicht en blokkeerde al het zeevrachtverkeer vanuit Oekraïne, waaronder dat van graan.

Onlangs besloot Rusland om de graandeal, waardoor Oekraïens graan toch via de Zwarte Zee vervoerd kon worden en beschikbaar bleef voor de wereldmarkt, niet te verlengen. Dat besluit komt neer op een embargo.

De prijs voor de Russische blokkade wordt vanaf nu ook betaald door Rusland, heeft Oekraïne bepaald. Vorige week boorde een zeedrone met explosieven zich in een Russisch oorlogsschip en een dag later volgde een vergelijkbare aanval op een Russische olietanker. Beide voorvallen vonden plaats op de Zwarte Zee.

Een poging tot geruststellen

President Volodymyr Zelensky stelde onlangs al dat de oorlog ‘zal terugslaan op het grondgebied van Rusland, op zijn symbolische centra en militaire basissen’. Oekraïne vaardigde ook een waarschuwing uit aan Rusland, waarin het zes Russische zeehavens tot potentieel oorlogsdoelwit verklaarde.

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken stelde kort na de aanvallen het volk en ondernemers gerust door te beloven dat alle handel en zeetransporten beschermd worden. Het ministerie beweerde de militaire en technologische capaciteiten te hebben om de dreigingen te elimineren op zee, maar handelaren zijn daar niet zo zeker van.

De transportkosten over de Zwarte Zee zijn inmiddels omhooggeschoten vanwege de Oekraïense dronedreiging, meldt persbureau Reuters. De angst voor een aanval op vrachtverkeer uit Rusland is zo groot dat er meer geld gevraagd wordt voor transport. Verzekeraars willen meer geld voor de dekking, en transportbedrijven kiezen ervoor om vracht in ­kleinere boten te verschepen en via minder gebruikelijke routes te varen, om zo geen doelwit te worden van Oe­kraïense aanvallen.

Wraak

Ook de graanprijzen zijn als gevolg van de aanvallen weer gestegen, maar die zijn nog ver verwijderd van het record van vorig jaar. Het Russische ministerie van landbouw liet Reuters weten ook een afname van zo’n 8 procent te verwachten in de graanexport voor volgend jaar, maar gaf daarvoor geen reden op.

Het ziet er niet naar uit dat Rusland zijn belofte waar kan maken om al de scheepvaart te beschermen tegen Oekraïense zeedrones. De vaartuigen zijn snel en klein, en zelfs moderne oorlogsschepen zijn veelal niet in staat om een aanval (tijdig) af te slaan. Het beschermen van alle Russische handelsschepen over de Zwarte Zee is onbegonnen werk, in ieder geval op korte termijn. De Russische regering dekt zich alvast in door het Westen en vooral de VS ervan te beschuldigen betrokken te zijn bij de droneaanvallen.

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken zwoer dit weekend wraak te zullen nemen voor de aanvallen en dat ‘de daders onvermijdelijk zullen worden gestraft’. Dat ­antwoord kwam zondag: de Russen vielen met tientallen drones Oekraïense graansilo’s in het zuiden van het land aan, waarbij zes burger­doden vielen.

Lees ook:

Rusland blijft Oekraïense havenstad bestoken. Graanprijs rijst de pan uit

Rusland bombardeert de Oekraïense havenstad Odessa, en dreigt schepen die naar Oekraïne varen te beschieten. De graandeal is dood.