Oekraïense zangeres trad ooit op op de Krim, en laat nu onder grote druk het Songfestival schieten

De Oekraïense zangeres Alina Pash zal niet meedoen aan het Eurovisiesongfestival, dat in mei zal worden gehouden in Turijn. Zaterdag had Pash de Oekraïense voorrondes voor het zangevenement gewonnen. Maar al voor de finale ontstond grote reuring, omdat Pash in 2015 heeft opgetreden op de Krim – één jaar nadat Rusland dit Oekraïense schiereiland geannexeerd had.

Haar winnende lied Schaduwen van vergeten voorvaders heeft een sterk nationalistische inslag, met verwijzingen naar Oekraïense traditionele en mythische thema’s. Ook rapt ze in een Engelstalige passage over de vredesduif van Picasso, als teken van verlangen naar vrede in deze tijden van oorlogsdreiging door Rusland.

‘Ik wil die virtuele oorlog en haat niet’

Daar kunnen Oekraïense nationalisten moeilijk bezwaar tegen hebben. Maar haar bezoek in de Krim nemen zij haar ernstig kwalijk. Zelf beweert Pash dat ze daar niet heeft opgetreden, maar heeft gezongen op een bruiloft, en dat ze volgens de regels naar de Krim is afgereisd – via de Oekraïense grensovergang en niet via Rusland, wat Oekraïne verbiedt.

Of haar verdediging klopt is niet duidelijk, maar activisten zetten haar naam op een omstreden Oekraïense naming-en-shamingwebsite, tussen separatisten en andere Oekraïners die het landsbelang zouden schaden. Bedreigingen volgden. Pash is het beu. ‘Ik wil die virtuele oorlog en haat niet. De echte oorlog is een externe oorlog, die in 2014 naar mijn land kwam’, schrijft ze op Instagram. ‘Met een zwaar hart trek ik me als kandidaat terug.’

Lees ook:

In afwachting van een ‘invasie’ vieren de Oekraïners feest. ‘We laten nu zien dat we samen sterk zijn’

Een spontaan ingelaste feestdag moet de eenheid van de Oekraïners bevestigen. ‘De dreiging is nog niet weg’.