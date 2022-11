Oekraïense vlag wappert weer in centrum Cherson-stad

De stad Cherson is bijna onder controle van het Oekraïense leger, zei een lid van het stadsbestuur tegen persbureau Reuters. Partizanen in de stad hebben al de Oekraïense en de Europese vlag gehesen voor het regeringsgebouw in de stad, is te zien op beelden op Twitter.

De berichtgeving over de toestand in de stad is chaotisch, maar filmpjes op sociale media tonen Russische soldaten die, kennelijk vrijdagochtend vroeg, de stad te voet verlaten over een pontonbrug. De ponton ligt naast de voornaamste brug over de Dnjepr in de stad, de Antonivskibrug, die weken geleden al grotendeels onklaar is gemaakt door Oekraïense raketaanvallen. Andere beelden, vermoedelijk iets later genomen, tonen dat twee wegdelen van de Antonivski-brug nu compleet zijn verwoest, en ook de naastgelegen pontonbrug.

De beelden lijken erop te duiden dat de Russen de bruggen hebben afgebroken na hun aftocht, om te voorkomen dat de Oekraïners er bij de achtervolging gebruik van konden maken. De Russen zouden de bruggen niet verwoesten als de terugtrekking niet was voltooid, tenzij ze de troepen achter zich aan hun lot overlaten.

Donderdag meldde de Oekraïense minister van defensie Oleksi Reznikov, dat zich nog 40.000 Russische soldaten ten westen van de Dnjepr bevonden en dat het nog wel een week kon duren voordat die allemaal zouden zijn weggetrokken naar de oostoever.

Videostill van een Oekraïense militair die, met de nationale tweekleur in de hand, het overwinningsteken maakt. Beeld Reuters

Bloedbad

Ook werd druk gespeculeerd over een bloedbad onder de terugtrekkende Russen die onder vuur zouden te komen liggen. Donderdagavond waren er inderdaad meldingen van Oekraïense artilleriebeschietingen, maar ook van Russische beschietingen vanaf de oostoever op Oekraïense stellingen. Volgens een lid van het Oekraïense stadsbestuur van Cherson zouden veel vluchtende Russen zijn verdronken.

Bij eerdere Russische nederlagen, bijvoorbeeld in de Charkov-regio, slaagden de Russen er niet in om een aftocht militair te organiseren; daar was sprake van een totale, chaotische ineenstorting, ten koste van veel doden, krijgsgevangenen en verlies aan materieel. Het ligt voor de hand dat de Oekraïners ook nu veel materieel hebben buitgemaakt, omdat vervoer van zwaar materieel met boten veel tijd vergt. Alleen de route over de Kachovka-stuwdam is nog intact.

Het lijkt erop dat de Russische terugtrekking nu iets georganiseerder verloopt dan voorgaande. Moskou wil graag het beeld verspreiden dat er sprake is van een tactische hergroepering van troepen naar posities elders in Oekraïne. Volgens het gezaghebbende Institute for the Study of War hebben de Russen in de afgelopen weken al materieel teruggetrokken van de westoever, en ook hun beste manschappen. Overigens zou de herovering van het westelijke deel van Cherson ook Oekraïense militairen kunnen vrijmaken voor inzet elders.

De Oekraïense opmars naar Cherson-stad verloopt vanuit diverse richtingen, aldus Oekraïense militaire autoriteiten. In de tientallen bevrijde dorpen en over de toegangswegen zouden de Russen veel landmijnen en boobytraps hebben achtergelaten, wat het tempo van de opmars drukt.

Ondanks de terugtrekking beschouwt Moskou Cherson-stad en de regio nog steeds wel als Russisch, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdagochtend. “Dat is legaal vastgelegd en gedefinieerd, daar is geen verandering in en er kunnen ook geen veranderingen zijn”, zei hij. Rusland annexeerde vorige maand tegen alle internationale regels in Cherson en nog drie Oekraïense regio's. Ook nam het in de grondwet op dat het niet mogelijk is om ‘Russisch’ grondgebied op te geven.

