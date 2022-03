Oekraïense vicepremier: Absoluut geen sprake van overgave Marioepol, online vredesoverleg voortgezet

Hoofdstad Kiev werd gisteravond laat opgeschrikt door meerdere explosies. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko zijn meerdere woongebouwen in de westelijke wijk Podil beschadigd geraakt en in brand gevlogen. Ook een winkelcentrum werd getroffen, vertelt hij via berichtendienst Telegram. Volgens Klitsjko zijn zeker vier mensen om het leven gekomen.

De burgemeester laat in het bericht weten dat reddingswerkers nog bezig zijn met het blussen van een flinke brand bij het winkelcentrum. Het is niet de eerste beschieting in Kiev, hoewel de Russen vooralsnog bezig zijn met het omsingelen van de hoofdstad en er vooral meldingen zijn van gevechten in de voorsteden. Persbureau Reuters zegt de berichten uit de wijk nog niet te kunnen verifiëren.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Overgave Marioepol

Het Oekraïense leger is absoluut niet van plan de wapens neer te leggen en de stad Marioepol zonder strijd in handen van de Russen te geven. Dat zei de Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoek naar aanleiding van eerdere berichten dat de Russen zouden aandringen op overgave van de stad.

“Er is op geen enkele manier sprake van enige overgave of het neerleggen van de wapens”, aldus Veresjtsjoek tegen de Oekraïense krant Ukrainska Pravda. “We hebben de Russische kant hierover al geïnformeerd.”

Rusland eiste zondag dat het Oekraïense leger de wapens zou neerleggen in de zwaar belegerde zuidoostelijke havenstad, opdat er een einde komt aan wat kolonel-generaal Michail Mizintsev van het Russische ministerie van Defensie “een verschrikkelijke humanitaire ramp” noemt.

Nieuwe onderhandelingen

Oekraïense en Russische delegaties zullen maandag opnieuw via een videoverbinding overleg voeren. Beide partijen willen dat het overleg in de ochtend begint, liet presidentieel adviseur Michailo Podoljak zondagavond laat weten.

De werkgroepen van beide partijen hebben intensief gewerkt de laatste dagen, zegt Podoljak tegen persbureau UNIAN. Hij voegde toe dat de overleggen om de oorlog te beëindigen nog een aantal weken zullen duren, maar dat er tekenen waren dat Moskou zich “redelijker” begon op te stellen.

De Oekraïense president Zelenski zei zondag in zijn dagelijkse videoboodschap dat er mogelijk vredesbesprekingen met Rusland zullen worden gehouden in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. De Israëlische premier Naftali Bennett probeert als tussenpersoon voor beide landen op te treden. Bennett sprak afgelopen week verschillende keren met zowel Zelenski als met de Russische president Poetin.

‘We zijn dankbaar voor zijn pogingen’, aldus Zelenski in de videoboodschap, ‘zodat we vroeg of laat overleggen kunnen voeren met Rusland’. Zelenski zei een week geleden ook al dat hij Jeruzalem een geschikte plaats vond voor vredesoverleggen.

