Oekraïense troepen heroveren strategische stad Koepjansk

Oekraïne claimt een grote overwinning in Oost-Oekraïne: de stad Koepjansk lijkt te zijn veroverd op het Russische leger, en ook in de stad Izjoem is het leger gearriveerd. Dat melden Oekraïense regerings- en legerfunctionarissen. Journalisten zijn nog niet bij de steden toegelaten om het nieuws te bevestigen, maar op sociale media doen filmpjes de ronde van Oekraïense soldaten in de het centrum van Koepjansk, en van de Oekraïense vlag bij het stadhuis.

Koepjansk, ten zuidoosten van Charkov, is een belangrijk verkeersknooppunt. Het Russische leger gebruikt de spoorlijn die door het oosten van de stad loopt om zijn troepen meer naar het zuiden in Izjoem en in de Donbas te bevoorraden. Als de Oekraïners Koepjansk onder controle hebben wordt het voor de Russen een stuk moeilijker die legereenheden te voorzien van munitie en reserve-onderdelen.

Volgens onbevestigde berichten staat het Oekraïense leger ook al in Izjoem. Ook daarvan circuleren beelden op Twitter. Deze stad, met 45.000 inwoners voordat het in mei bezet werd door de Russen, is het belangrijkste steunpunt voor de Russische troepen in de regio. Het Oekraïense leger stelt dat het daar nu duizenden Russische soldaten nagenoeg heeft omsingeld.

Paniekerige berichten

Tientallen dorpen in de regio zijn de afgelopen dagen in hoog tempo heroverd. Het Britse ministerie van defensie bevestigt dat Oekraïense troepen tot 50 kilometer voorbij het Russische front zijn doorgeschoten. Journalisten van persbureau Reuters in het gebied melden dat het Russische leger dorpen en stellingen kennelijk in grote haast hebben achtergelaten, met achterlating van materieel en stapels munitie. Op sociale media doen paniekerige berichten van vluchtende Russische soldaten de ronde.

In zijn televisie-toespraak vrijdagavond meldde de Oekraïense president Zelenski de bevrijding van zeker dertig dorpen. Het Oekraïense leger toont talloze beelden van dorpsbewoners die Oekraïense soldaten omhelzen. Maar Rusland heeft de bewoners opgeroepen te vluchten voor het oprukkende Oekraïense leger, en zegt dat het veel inwoners uit de dorpen heeft ‘geëvacueerd’. Op grond van de ervaringen elders, zoals bijvoorbeeld in Marioepol, zal dat vaak neerkomen op deportatie.

Het hoofd van de regionale politie in Volodimir Timosjenko zegt dat de bewoners in de heroverde dorpen worden gecontroleerd op hun identiteit. Volgens geruchten proberen Russische soldaten zich voor te doen als burgers door zich te ontdoen van hun uniformen. Eerste taak is de burgers te helpen, zei Timosjenko tegen persbureau Reuters. “De volgende taak is om de misdaden begaan door de Russische indringers te documenteren.”

Rusland: Versterkingen onderweg

Moskou geeft toe dat het Russische front in de regio van Charkov gebroken is, en heeft gezegd dat het versterkingen stuurt. Maar of Rusland op korte termijn troepen van betekenis op de been kan brengen en bewapenen is twijfelachtig.

Het lijkt erop dat Rusland totaal verrast is door het offensief, mede omdat Oekraïne de afgelopen twee weken was begonnen aan zijn langverbeide offensief in het zuiden, bij Cherson. Volgens militaire analisten heeft Rusland troepen vanuit het oosten naar het de regio Cherson overgeplaatst.

Oekraïne meldt ook bij Cherson successen, maar net als in de regio Charkov is daarover weinig onafhankelijke informatie. Wel heeft het er alle schijn van dat de Russische troepen in de regio Cherson en de stad zelf verstoken zijn van bevoorrading, doordat Oekraïne bruggen en pontons heeft vernietigd.

KRANT 22-09-10 situatie Oekraïne Beeld Bart Friso

Lees ook:

Russische verliezen leiden tot roep om Poetins aftreden en tv-discussies

Berichten dat het Russische leger in Oost-Oekraïne verliezen lijdt, beginnen tot discussies in het openbaar te leiden. Lokale politici hebben president Poetin gevraagd om af te treden.