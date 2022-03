Oekraïense soldaten hebben het Russische leger bijna overal tot staan gebracht

Oekraïense soldaten hebben de opmars van het Russische leger bijna overal grotendeels tot staan gebracht, maar bijna nergens slagen ze erin om de Russische troepen van hun stellingen te verjagen. In de buitenwijken en voorsteden vinden hevige gevechten plaats.

Nabij Kiev lijken de posities nog wel enigszins in beweging. Het Oekraïense leger maakte bekend dat het het stadje Makariv terugveroverd zou hebben op de Russen. Makariv ligt op zo’n 25 kilometer ten westen van de hoofdstad, aan een belangrijke snelweg – een Oekraïense verovering zou het moeilijk voor het Russische leger om de stad te omsingelen.

In drie voorsteden in het noordwesten van de stad, Irpin, Hostomel en Boecha, wordt al dagenlang hevig gevochten. De Russen zouden een deel van die plaatsen nu in handen hebben. Sommige Oekraïense media meldden dat de Oekraïners bezig zijn om de Russische posities te omsingelen en af te sluiten van aanvoerroutes, maar dat kan ook een manier zijn om het moreel op te krikken, het kon dinsdagavond op geen enkele manier worden bevestigd.

Russische problemen met bevoorrading

Dat het Russische leger in het algemeen grote problemen ondervindt bij het bevoorraden van de troepen, lijkt evenwel duidelijk. Veel Oekraïners melden dat hongerige soldaten winkels en huizen plunderen voor voedsel.

De hevigste gevechten vinden nog altijd plaats in Marioepol, de stad die de Russen koste wat kost willen veroveren, en die al weken wordt murw gebeukt onder aanhoudende beschietingen. Ook vanaf zee werden gedurende 24 uur granaten op de stad afgeschoten. Volgens Pavlo Kirilenko, de gouverneur van Donetsk, wordt er nu om iedere straat gevochten door de Russische aanvallers en de Oekraïense verdedigers, die in grote delen . Journalisten van persbureau Reuters slaagde erin om een wijk in Marioepol te bereiken die nu onder Russische controle staat. Ze beschrijven een ‘woestenij van verkoolde woningblokken en in lakens gewikkelde lichamen die lang de straat liggen’.

Verstoken van water, elektriciteit en eten

Sergej Orlov, locoburgemeester van Marioepol, bevindt zich buiten de stad en krijgt nauwelijks meer contact, vertelde hij aan France24. Soms komt er een sms’je door. Orlov schat dat er nog tussen de 250.000 en 300.000 mensen in de stad zitten, verstoken van water, elektriciteit en eten.

Oekraïne maakt zich ook zorgen om de humanitaire situatie in Cherson. Die stad, met 300.000 inwoners, is de enige grote stad die tot nu toe is ingenomen door de Russen. Maar volgens Oekraïne lukt het door de gevechten niet om voedsel en medicijnen aan te voeren.

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdagavond zowel met de Russische president Poetin als met de Oekraïense president Volodimir Zelenski getelefoneerd. De verslagen die de partijen publiceerden van die gesprekken maakten geen melding van significante doorbraken.

Lees ook:

De verliezen aan de Russische kant zouden groter zijn dan aan de Oekraïense, maar klopt dat wel?

In de oorlog in Oekraïne zouden de verliezen aan Russische kant groter zijn dan gedacht. Hoe weten we dat eigenlijk?