Oekraïense psychiaters proberen getraumatiseerde landgenoten te helpen. ‘Ze belde me in dierlijke angst’

Elke dag moest ze wel zeven keer naar de schuilkelder. Ook daar, onder haar appartement, bleef haar telefoon overgaan. “Eigenlijk was ik te moe, en wilde ik niet meer helpen. Maar ik weet hoe het moet, dus ik deed het toch.”

Twee weken geleden ontvluchtte Irina Pintsjoek (54), directeur van het psychiatrisch instituut van een universiteit in Kiev, haar huis. Dat bevond zich in Boetsja, de inmiddels beruchte plaats nabij de Oekraïense hoofdstad. In Oezjhorod, een stad in het uiterste westen van het land, vergadert de psychiater nu online met haar collega’s van het instituut – die over heel Oekraïne en Europa verspreid zijn.

Telefonische hulplijn

Sinds de eerste dag van de oorlog coördineert Irina Pintsjoek ook een telefonische hulplijn. Via dat noodnummer staat een dertigtal collega-psychiaters en psychologen 24 uur per etmaal mensen in nood te woord.

De eerste dagen belden mensen over hun angst voor het luchtalarm, vertelt ze. Daarna ging het over het verblijf in de schuilkelder. “Mijn ouders zijn niet in staat naar beneden te gaan. Wat moet ik doen?”

Ook vrouwen en kinderen namen contact op. Zij deelden hun zorgen over hun echtgenoot en vader, die in het leger zit en elk moment kan sneuvelen. Vervolgens kwam er een hausse aan vluchtelingen aan de lijn. “Zelf ben ik ontkomen, maar zij bleven achter”, zo omschrijft Irina Pintsjoek hun schuldgevoel.

De ervaring van de eerdere vlucht helpt

Het is niet de eerste keer dat Irina Pintsjoek moest vluchten. In 2014, toen de oorlog in het oosten van Oekraïne begon, liet ze alles achter in de stad Donetsk. Tot het moment dat pro-Russische milities die stad bezetten, was ze er directeur van een groot psychiatrisch ziekenhuis.

De eerdere ervaring van verlies helpt haar nu. “Op dat moment besloot ik nooit meer te zullen dansen. Nu begrijp ik dat dat verkeerd is. We moeten in elke situatie proberen het leven te blijven leven.”

Te blijven helpen is moeilijk. “Het gemis van mijn huis, mijn bed, mijn kussen en mijn werkplek bedrukt me.”

Verscholen in een parkeergarage

Het zijn herkenbare gevoelens voor psycholoog Katerina Sjoetaleva (37), die ook naar Oezjhorod vluchtte. Haar woonwijk, in het Oost-Oekraïense Charkov, is grotendeels verwoest. Ze herinnert zich het moment dat ze haar huis verliet, nadat ze gehaast haar spullen bij elkaar had gezocht. De buren stonden op straat, en keken allemaal naar haar. “‘Wat moeten we doen?’, vroegen ze. Ze waren verloren.”

De buren wisten dat ze ervaring had met de oorlog. Katerina Sjoetaleva werkt in de oostelijke provincie Donbas al jaren met getraumatiseerde vluchtelingen en bewoners. Dus bleven ze haar ook in Oezjhorod bellen.

Zoals de vrouw die zich ‘in dierlijke angst’ had verscholen in de parkeergarage van een naburige flat. Met ‘korte, duidelijke instructies’ wist de psycholoog te voorkomen dat ze in paniek zou raken. Na een aantal ademhalingsoefeningen maakten ze samen een plan: over wanneer ze naar buiten kon, en hoe ze het metrostation zou bereiken. Daar was het veiliger.

‘Als je zelf bang bent, kun je niet helpen’

Zo’n aanpak vergt stabiliteit van de hulpverlener, weet Katerina Sjoetaleva: “Als je zelf bezorgd, bang of verdrietig bent, kun je niet helpen.”

Nu, een paar weken later, nemen de cliënten van haar eigen psychologie-praktijk weer contact op. Velen van hen blijken naar Europa te zijn gevlucht. “Hun hele wereld is weg. Hun flat, hun werk en hun toekomstplannen.”

In gesprek met Katerina Sjoetaleva laten ze de realiteit tot zich doordringen: ik ben nu een vluchteling, wat betekent dat? De Oekraïners kampen met boosheid en grillige emoties, ook al zijn ze veilig en worden ze liefdevol opgevangen. “Je moet je aanpassen aan de mensen om je heen, maar je hebt ook het recht om jezelf te zijn, leg ik uit.”

De ervaring van haar eigen vlucht kan de psycholoog enerzijds gebruiken. “Soms vertel ik de cliënt dat ik uit Charkov kom. Dan weten ze dat ik hun pijn begrijp.”

Een golf van mentale problematiek

Zo herinnert Katerina Sjoetaleva zich hoe ze voor het eerst schoenen voor zichzelf uitzocht bij de humanitaire hulppost in Oezjhorod. Zo’n gedeelde ervaring – in dit geval van schaamte – kan behulpzaam zijn. Haar eigen trauma kan de hulpverlener echter niet kwijt. “De cliënt heeft mijn pijn niet nodig. Die balans vinden kost heel veel energie.”

De komende jaren zal Oekraïne te maken krijgen met een golf van mentale problematiek, verwacht psychiater Irina Pintsjoek. Ze vertelt over het psychiatrisch ziekenhuis in de stad Tsjernihiv, dat is verwoest. De 280 patiënten overleven al weken in de schuilkelder, zonder verwarming, water en licht. In samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties dirigeert ze dagelijks een bus vol hulpgoederen naar deze en andere klinieken — waar patiënten amper meer behandeld worden.

Daar komt nu een golf van miljoenen oorlogsslachtoffers bij. Voordat met hen voluit aan de slag kan worden gegaan, moet het veilig zijn. “Eerst moet Oekraïne deze oorlog winnen”, aldus de psychiater.

