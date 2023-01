Oekraïense Nieuwjaarsaanval brengt Russische legerleiding in verlegenheid

Oekraïne heeft op nieuwjaarsnacht een zware klap toegebracht aan de Russische invasietroepen. Het nieuwe jaar was slechts twee minuten oud toen een aantal Oekraïense Himar-raketten een gebouw in de Oost-Oekraïense stad Makijivka trof waar op dat moment honderden Russische militairen gestationeerd waren. Volgens Oekraïne zijn bij de aanval minstens vierhonderd Russen omgekomen en nog eens driehonderd gewond geraakt.

Rusland bestrijdt de Oekraïense lezing, maar erkent dat er een flink aantal Russen is omgekomen: volgens het ministerie van defensie zijn er 63 Russische militairen gedood. Hoe dan ook is het aantal doden uitzonderlijk hoog voor één enkele aanval. Volgens Rusland zouden er zes Himar-raketten zijn afgevuurd, waarvan er twee zouden zijn neergehaald.

Beelden van na de aanval, die door Oekraïne werden verspreid, tonen een dampende ruïne op de plek waar eens een gebouw stond. Het is waarschijnlijk dat het dodental verder zal oplopen doordat er nieuwe lichamen gevonden worden of doordat gewonden bezwijken.

Slordige logistiek

Russisch-nationalistische commentatoren, die vaak de successen van het Russische leger overdrijven en verliezen negeren of bagatelliseren, zijn deze keer in mineurstemming. Zo ook de pro-Russische separatistenleider Igor Girkin, die eerder werd veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van MH-17.

Hij stelt dat er honderden Russen zijn omgekomen en er nog velen worden vermist. Volgens hem waren de omgekomen militairen allemaal pas gerekruteerd voor Poetins mobilisatieplannen en bevond er zich een munitiedepot in het gebouw. “Bijna al het militair materieel, dat naast het gebouw lag zonder enige poging om het te verbergen, is ook verwoest”, schreef hij op Telegram.

Die kritiek was ook te horen bij nationalistische bloggers, zoals Archangel Spetznaz Z, met meer dan 700.000 volgers op Telegram. “Wie is er op het idee gekomen om (militair, red.) personeel in groten getale in één gebouw te plaatsen, waar zelfs een idioot begrijpt dat als je die raakt met ook maar één granaat, er veel gewonden of doden vallen?” Hij verweet de militaire commandanten onverschilligheid. Een aantal andere bloggers roept op om de militair verantwoordelijken te straffen voor nalatigheid.

Het is onduidelijk waarom Rusland zoveel militairen op één plek had verzameld. Mogelijk speelde niet alleen slordigheid een rol, maar ook noodzaak. Rusland heeft de logistiek al sinds het begin van de oorlog niet op orde en is er niet op voorbereid om alle militairen – en dat worden er door de mobilisatie steeds meer – verspreid in kleine kampementen onder te brengen, terwijl de noodzaak van onderdak door de komst van de winter alleen maar groeit. Rusland heeft met het onderbrengen van zoveel militairen op één plek een groot risico genomen en verkeerd gegokt.

Drones

De Amerikaanse Himar-raketten blijven, maanden nadat ze werden geleverd aan Oekraïne, een groot probleem voor de Russen. De raketten zijn heel snel en nauwkeurig en het raketsysteem is bovendien mobiel, waardoor het heel moeilijk is voor Rusland om de raketten neer te halen of de systemen te vernietigen.

Rusland reageerde op de Oekraïense aanval door tientallen drones te sturen naar Oekraïne, onder andere naar hoofdstad Kiev. In totaal zouden er 39 Iraanse Shahed-drones zijn ingezet, waaronder 22 boven Kiev, maar volgens Oekraïne zijn die allemaal neergehaald.

