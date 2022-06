Oekraïense leger geeft Severodonetsk op

De Oekraïense militairen die nog standhielden in de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk hebben bevel gekregen zich terug te trekken. “In een kapotgeschoten stad blijven, puur om er te blijven, slaat nergens op”, zei de gouverneur van de regio Loegansk, Sergi Gaidai vrijdag.

In de hevig bevochten stad was de laatste weken alleen nog een fabrieksterrein in Oekraïense handen. President Volodimir Zelenski noemde de slag om Severodonetsk ruim twee weken geleden nog ‘beslissend’ voor de toekomst van de Donbas.

De Russische president Poetin heeft de inname van de Donbas uitgeroepen tot prioriteit. De Donbasregio, bestaande uit de provincies Loegansk en Donetsk, was al sinds 2014 deels in handen van pro-Russische separatisten. De inname van Severodonetsk heeft Rusland veel tijd, soldaten en materieel gekost, maar de verovering van de hele Donbas komt daardoor wel dichterbij.

Oekraïne heeft bij de verdediging veel van zijn meest ervaren militairen verloren, door de Russische overmacht aan artillerie. De Russen kunnen zich nu richten op de zusterstad van Severodonetsk, Lisitsjansk. Als die ook valt, hebben ze de provincie Loegansk in handen. Hun volgende doel zal de verovering van de provincie Donetsk zijn, die nu voor ruim de helft in Russische handen is.

