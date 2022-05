Oekraïense inlichtingenbaas: ‘Coup tegen Poetin is al in gang gezet’

Dat zei hij vrijdagavond in een prognose bij de Britse omroep Sky News. Het gaat om de meest gedetailleerde en optimistische prognose van een hooggeplaatste Oekraïense functionaris tot nu toe.

Volgens Boedanov verloopt de oorlog zo voorspoedig dat Oekraïne tegen het einde van het jaar alle veroverde gebieden terug heeft, inclusief het schiereiland de Krim en de Oost-Oekraïense Donbas-regio. Het keerpunt zou in de tweede helft van augustus komen.

Het Russische leger is volgens Boedanov lang niet zo sterk als gedacht wordt. “De Russische kracht is een mythe. Het is niet zo sterk. Het Russische leger is gewoon een horde mensen met wapens”, aldus het hoofd van de inlichtingendienst.

Twee scenarios

In een interview met de Oekraïense krant Novoye Vremia zei Boedanov begin deze maand dat hij twee scenario's ziet voor het beëindigen van de oorlog met Rusland. In het eerste scenario ziet hij de Russische federatie uiteenvallen in drie of meerdere delen. In het tweede scenario zou Rusland de federatie behouden met een verandering in leiderschap.

“De meeste militair-politieke leiders van Rusland zijn zich hiervan bewust”, aldus Boedanov tegen Novoye Vremia. “Daarom zijn er zoveel pogingen tot dialoog met het Westen, ondanks de officiële retoriek die Rusland toepast. Maar onofficieel ligt het anders: ze zijn bang hun rijkdom te verliezen en begrijpen hoe het allemaal heel snel voor hen zal eindigen.”

Voor het tweede scenario moet er volgens Boedanov een nieuwe leider komen die stelt dat Rusland niets met de oorlog te maken heeft en dat deze is ontworpen door een “zieke dictator”.

Tegen de Britse Sky News zegt de 36-jarige majoor-generaal dat er al een coup gaande is om de Russische president Vladimir Poetin af te zetten. “Ze bewegen zich op deze manier en het is onmogelijk om het te stoppen.” Boedanov beweert dat Poetin lijdt aan kanker en er “psychisch en fysiek” slecht aan toe zou zijn. Voor die beweringen overlegde hij geen bewijs.

Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst sprak zijn vertrouwen uit dat Oekraïne de oorlog zal winnen. Een van de strategieën daarvoor is de mogelijkheid scheppen waarin Poetin zich kan terugtrekken. “In de ogen van de hele wereld is hij een oorlogsmisdadiger. Dit is zijn einde, hij heeft zichzelf in een doodlopende straat gedreven”.

