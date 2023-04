Oekraïense gelovigen: Ze slopen de kerk, net zoals de communisten dat deden

Kort voor orthodox Pasen is in Lviv een kerk met een bulldozer verwoest. De sloop maakt deel uit van een Oekraïne-brede campagne tegen de Moskou-orthodoxe kerk, een van de twee grote denominaties in het land.

Tussen sneeuwresten en de houtsnippers van de platgebulldozerde kerk ligt een duimdikke glazen bol. Het lijkt op een restant van een kroonluchter. Als je door het glas tuurt, zie je de omgeving – de flats, de knalgele bus die langsrijdt, de school tegenover de straat – als door een caleidoscoop: in veelvoud en veelkleurig. Maar de werkelijkheid in de buitenwijk Sychiv is stukken prozaïscher.

“We blijven naakt achter”, zegt Maria Vasylivna (80), een vrouw met een hoofddoek, die met haar leeftijdsgenoot een gebed staat te prevelen met een blik op de lege plek. Dan barst ze uit. “Het is een grote zonde om een kerk te verwoesten.”

Het gebeurde donderdagochtend. De politie zette hekken rond de kleine houten kerk. Gelovigen mochten niet naderbij komen, cameraploegen wel. De aanhangers van de Oekraïense tak van de orthodoxe kerk die nog trouw is aan de Russische patriarch waren al niet populair in de West-Oekraïense stad Lviv: begin jaren negentig huisde de gemeente in het stenen kerkgebouw ernaast, maar daar werden de leden uitgezet.

Dus bouwden ze tien meter verderop een kleine houten noodkerk, waarin zo’n tweehonderd mensen kerkten. Illegaal gebouwd, zo oordeelde de gemeenteraad; de kerk moest gesloopt.

Oekraïne-brede campagne tegen de kerk

‘De historie van het Moskou-patriarchaat in onze stad is beëindigd’, schreef de burgemeester de volgende dag triomfantelijk op zijn persoonlijke website. Zo hintte hij erop dat de verwoesting deel uitmaakt van de Oekraïne-brede campagne tegen de Moskou-orthodoxe kerk, die vanouds sterke banden met Rusland heeft.

Hoe Maria Vasylivna nu Pasen zal vieren is haar een raadsel. “We zijn er nog niet uit. Het Potsjaïv-klooster in Ternopil, het Lavra in Kiev, alles wordt ons afgenomen”, zegt de vrouw, verwijzend naar Moskou-orthodoxe kloosters die op het punt staan te worden onteigend. “En dat terwijl we Oekraïne steunen, zoals dat hoort.”

De liturgie en het gebed gingen weliswaar in het Oudkerkslavisch, maar de priester preekte in het Oekraïens, zegt ze. De kerk zamelde geld in voor het leger, en de kerkleden brachten brood en zoetigheden naar de vluchtelingen in de tent verderop. “Moeten we ons paasmandje zelf zegenen, of doet de priester dat wel?” Ze weet het antwoord al. De naastgelegen Oekraïens-orthodoxe kerk is “niet canoniek, niet echt”, zegt ze. “Dat strookt niet met mijn geweten.”

‘Vechten tegen een kerk, dat hoort niet’

Onder de voorbijgangers in Sychiv is bijna niemand te vinden die instemt met de vernietiging van het kerkgebouw. “Vechten tegen een kerk, dat hoort niet”, zegt Ljoedmila Kravets (70), de meest uitgesprokene onder hen.

De vrouw, klein van stuk, met sneeuwlaarsjes aan haar voeten en een gebreide muts op haar hoofd, hoorde het nieuws over de verwoesting net in een winkel. Ze bezocht de kerk vooral tijdens feestdagen, zoals Pasen. “Dan werd het lente, en dan liep ik hier met mijn paasmandje naartoe.”

Ze wijst op de bouwstenen op het terrein: de nieuwbouw die de Moskou-orthodoxen planden, kwam er niet meer van. “De priester is een Lviviaan. Ik kende hem al toen hij nog kind was”, zegt ze. “Ze hebben Moskou hier allang afgezworen.”

‘In de Sovjettijd was er nu eenmaal geen andere kerk’

Kravets is zelf atheïst. “Ik geloof niet in God, zeker niet als hij dit soort zaken toestaat”, verklaart ze. Wel werd ze door haar ouders in de Moskou-orthodoxe kerk gedoopt. “In de Sovjettijd was er nu eenmaal geen andere kerk.” Haar moeder was Russisch, vertelt ze, zelf is ze geboren en getogen in Lviv. “Ze slopen de kerk op dezelfde manier als de communisten dat deden. Toen protesteerde ook niemand, net als nu.”

Straks, thuis, zal ze alles aan haar man vertellen. Zijn familie bezoekt de Moskou-orthodoxe kerk al honderd jaar. Om haar schoonmoeder te behagen, trouwde ze in de Sint-Joriskerk, een monumentale kerk nabij het centrum, van dezelfde denominatie.

Op woensdag, vorige week, zouden de leden van de Sint-Joris zelf hebben toegestemd met toetreding tot de Oekraïens-orthodoxe kerk, hoewel op camerabeelden te zien is dat die stemming met hevig geruzie gepaard ging. Inmiddels is de rust hier teruggekeerd. Dames op leeftijd schrobben de vloer. De priester is verdwenen.

‘Een onafhankelijk land verdient een onafhankelijke kerk’

“Hij pakte zijn boeltje en vertrok”, zegt Oleg Bogdanov, een jongeman die priester in wording is: hij studeert op het Oekraïens-orthodoxe seminarie. Sinds kort beheert hij het winkeltje waar kerkgangers kaarsjes en iconen kunnen kopen; ook is hij lid van het net opgerichte kerkkoor.

De Sint-Joris is “rijk gezegend met iconen en relikwieën”, zegt hij. Zo liggen er resten van “de heilige Gregorius, Sint-Barbara, en nog meer. Ik ken ze nog niet allemaal. Dat we hier vanaf nu in het Oekraïens bidden voelt goed voor mij”, zegt hij. “Een onafhankelijk land verdient een onafhankelijke kerk. Met onze eigen taal en onze eigen tradities.”

Op de vraag wat hij vindt van verwoesting van de kerk in Sychiv antwoordt de jongeman met een mismoedige blik. Het was een besluit van de gemeenteraad, benadrukt de aankomende priester, niet van de kerkelijke gemeenschap. “Het is niet juist een kerk te verwoesten. Het is en het blijft een kerk.”

