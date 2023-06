Oekraïens tegenoffensief nog niet op volle kracht

Het Oekraïense tegenoffensief is officieel begonnen, maar nog niet op volle kracht. Op verschillende plaatsen in Zuid- en Oost-Oekraïne trekken militairen in georganiseerde bewegingen op tegen de Russische bezettingsmacht, met wisselend succes.

De Oekraïners verschijnen in steeds grotere aantallen en met westerse pantservoertuigen aan het front, maar blijven voorzichtig. De Oekraïense krijgsmacht zet maar een paar brigades in en houdt de meeste achter de hand voor de volgende fase. Kiev tast nu met een aantal brigades de Russische verdediging af, maar tegelijkertijd zijn de operaties meer dan alleen wat speldenprikken.

Kiev meldde maandag dat er sinds dit weekend inmiddels vier dorpen zijn bevrijd op de Russen in het zuiden en het oosten van het land. Hoewel de dorpen op zichzelf niet van strategisch belang zijn, gaat het wel om de snelste Oekraïense opmars in maanden. De afgelopen maanden waren de strijdkrachten vooral verwikkeld in een bloedige en uitputtende krachtmeting met de Russen in en rondom de stad Bachmoet. Die viel vorige maand in handen van Rusland.

Het is nog onduidelijk waar Oekraïne de grote tegenaanval zal inzetten, maar de verwachting is dat Kiev zich eerst zal concentreren op de bevrijding van het zuiden. Mogelijk vormt de herovering van het dorp Blahodatne de aanzet: het dorp ligt op de weg naar de zuidelijke havenstad Marioepol, die in 2022 werd bezet door Rusland. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat Oekraïne de Russische landverbinding met de Krim zal proberen door te snijden.

Oekraïense verliezen

De afgelopen dagen verschenen ook veel beelden op sociale media van Oekraïense verliezen. De Russen publiceerden filmpjes van drone-aanvallen op Oekraïense pantservoertuigen, waaronder Leopard-tanks en Bradleys-gevechtsvoertuigen. Ook een door Nederland geleverd pantservoertuig zou dit weekend zijn vernietigd door de Russen, meldde de onderzoekswebsite Oryx.

De Russen maken onder meer gebruik van Lancers – een zelfmoorddrone – bij hun aanvallen. Hoewel de drones op de gepubliceerde beelden doel treffen, is het vaak moeilijk te zeggen hoe groot de schade is. In een video van een drone-aanval op een tank was bijvoorbeeld duidelijk rook te zien, maar analisten wezen erop dat die werd veroorzaakt door het interne blussysteem. Toch blijven er genoeg beelden over waaruit opgemaakt kan worden dat veel westerse voertuigen vernietigd zijn of achtergelaten.

Hoe dan ook zal het succes van het Oekraïense tegenoffensief niet afhangen van alleen Russische drones. De Russische mijnenvelden vormen ook een probleem. De Russen hebben zich in de afgelopen maanden goed ingegraven. Oekraïnes eerste fase van de strijd zal zich dan ook richten op het onschadelijk maken van de door de Russen opgeworpen dodelijke obstakels, waarna de echte strijd kan beginnen.

Mijnexplosie

Met name de lichtere pantservoertuigen zijn niet bestand tegen een mijnexplosie en zwaardere voertuigen lopen het risico op flinke beschadigingen, waardoor de opmars toch vertraging oploopt. De Oekraïners verloren in de afgelopen dagen minstens drie van de zes door Finland omgebouwde Leopards, die zijn uitgerust met een mijnenveegfunctie.

Het is onvermijdelijk dat Oekraïne, zoals in elke strijd, nog meer verliezen zal lijden en dat er meer (westerse) voertuigen in vlammen zullen opgaan. Dat geldt in nog sterkere mate voor de Russen, die in deze oorlog al een ongekend aantal militairen en voertuigen hebben verloren. De Russen putten vooral hoop uit hun numerieke overwicht.

Het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank die de oorlog in Oekraïne nauwlettend volgt, stelde dit weekend een verandering vast aan Russische zijde. In een analyse van de strijd in de regio Zaporizja concludeerde de denktank dat Russische troepen daar niet zomaar meer wat doen, maar vechten “in overeenstemming met een solide tactische defensieve doctrine”. Tegelijkertijd moest daar wel bij worden opgemerkt dat de aldaar gestationeerde Russische troepen behoren tot de effectiefste eenheden van het Russische leger en dus niet representatief zijn voor de rest.

Lees ook:

Het offensief: Oekraïne probeert op drie plekken het Russische front te breken

Oekraïne heeft op zeker drie plekken tegenaanvallen uitgevoerd om de Russische bezettingsmacht terug te dringen.