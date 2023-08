Oekraïens tegenoffensief loopt vast; grote verliezen en wapentekorten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde al in maart, toen de westerse pantservoertuigen en wapensystemen in grote aantallen werden klaargemaakt voor de strijd, tegen al te hoge verwachtingen van het aangekondigde tegenoffensief. Toch was de verwachting niet dat Oekraïne rond deze tijd vast zou lopen, waarbij iedere vierkante kilometer terreinwinst gepaard gaat met grote verliezen aan Oekraïense kant.

Er komt dagelijks een groot aantal militairen om het leven (de aantallen houdt Kiev geheim), en de stroom gewonden neemt in ongekend tempo toe. Veel van de gewonde militairen zijn fysiek niet meer inzetbaar, meestal door het verlies van ledematen. Ook is een groot deel van de westerse tanks en pantservoertuigen vernietigd of niet meer bruikbaar. Westerse beleidmakers vertelden onlangs aan The New York Times dat naar schatting zo’n 20 procent van alle westerse militaire hulp zou zijn vernietigd in de eerste weken van het tegenoffensief.

Veranderen van tactiek

Amerikaanse functionarissen weten in dezelfde krant de tegenslagen aan de Oekraïense tactiek. Het Oekraïense leger zou zijn afgestapt van de Amerikaanse doctrine, die de militairen hadden geleerd tijdens hun trainingen in Europa en de VS. Daar leerden eenheden zelfstandig te opereren en gebruik te maken van ‘gecombineerde aanvallen’, waarin nauw en snel wordt samengewerkt tussen tanks en infanterie. De coördinatie tussen de verschillende legeronderdelen zou niet goed verlopen, en ook verbruiken de Oekraïners in een hoog tempo munitie.

Toch is die kritiek te makkelijk om als oorzaak aan te wijzen voor het vastlopen van het tegenoffensief. De Oekraïners hebben veel te danken aan de westerse hulp en adviezen, maar hebben zelf ook bijzonder veel kennis over oorlogsvoering, vooral tegen de Russen. De westerse krijgsmachten hielden zich daarentegen de afgelopen twintig jaar vooral actief bezig met de strijd tegen relatief zwakke tegenstanders, zoals Irak of Libië, of terreurbewegingen die zich in omvang of dreiging op geen enkele manier laten vergelijken met Rusland. Het Oekraïense leger, dat zich snel aan nieuwe omstandigheden aanpast, zal niet zonder reden van tactiek zijn veranderd.

Tekorten door vertragingen

Oekraïne kampt ook met een wapen- en munitietekort, dat juist zijn oorzaak vindt in het Westen. Veel wapens arriveren niet op tijd in Oekraïne, vaak door tekorten en productieproblemen, maar ook de trage politieke besluitvorming speelt een rol. Zo gaat aan veel besluiten een lange discussie in Europa en de VS vooraf: over de levering van Himars-raketten tot tanks en van Patriot-raketten tot F-16’s.

Militaire analisten waren het er vorig jaar al over eens dat Oekraïne in het begin van dit jaar aan een offensief moest beginnen, en hoewel de tanks en wapensystemen uiteindelijk grotendeels kwamen, begon het lente-offensief uiteindelijk pas in de zomermaand juni. Inmiddels is duidelijk dat de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen niet op korte termijn gaat gebeuren, omdat vanwege taalbarrières maanden extra nodig zijn voor de training van Oekraïense piloten.

Russische tegenaanval

De recente ontwikkelingen stemmen weinig hoopvol voor Oekraïne, maar leiden nog niet tot moedeloosheid. De situatie kan nog wel verder verslechteren. Het al dan niet slagen van het tegenoffensief is niet Kievs enige zorg. Er zijn inmiddels ook signalen dat Rusland bezig is met een nieuwe aanval.

De Russen, die zelf ook nog dagelijks verliezen incasseren, zijn druk met een troepenopbouw nabij Koepjansk in het oosten. Deze stad viel na de invasie in handen van de Russen, maar werd vorig jaar september bevrijd door Oekraïne. De Oekraïense onderminister van defensie, Hanna Maliar, meldde donderdag dat Rusland een ‘aanvalsgroep heeft opgezet en probeert vooruit te komen’ in het gebied.

Lees ook:

In Koepjansk is alles verwoest. ‘Maar waar zouden we heen moeten?’

Op bevrijding volgt niet altijd verbetering van leefomstandigheden. De stad Koepjansk in het oosten van Oekraïne is kapot, en de bewoners ontbreekt het aan alles. “We vragen God om ons leger te helpen hen verder weg te drijven.”