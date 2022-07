Oekraïens tegenoffensief in Cherson tekent zich steeds duidelijker af

Na ruim vijf maanden strijd lijkt het eerste grote Oekraïense tegenoffensief tegen de Russische bezettingsmacht in het land steeds duidelijker vorm te krijgen. In de zuidelijke regio Cherson zijn de Oekraïense strijdkrachten volgens diverse bronnen bezig aan een opmars rondom de gelijknamige provinciehoofdstad met een vooroorlogse bevolking van een kleine 300.000 inwoners. Zo meldde het Britse ministerie van defensie in een inlichtingenupdate donderdag dat het ‘Oekraïense tegenoffensief aan momentum wint’. Het Institute for the Study of War (ISW) meldde woensdag al dat Oekraïne ‘een aantal succesvolle tegenaanvallen’ uitvoerde in de regio die al sinds begin maart onder Russische controle staat.

Verreweg de opvallendste aanval vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag toen de Oekraïense strijdkrachten voor de derde keer in tien dagen tijd de Antonivskyi-brug even ten oosten van Cherson met acht projectielen onder vuur namen. Videobeelden toonden enorme kraters in de brug die over de Dnipro-rivier loopt en van groot strategisch belang is voor de Russen, aangezien ze onderdeel is van een belangrijke snelweg die Cherson verbindt met het schiereiland de Krim dat Moskou in 2014 al bezette.

Niet-ontplofte munitie bij Tsjornbaivka, een voorstadje van CHerson. Beeld Reuters

Kirill Stremousov, het hoofd van de Russische bezettingsmacht in Cherson, liet woensdag weten dat de brug is afgesloten voor al het verkeer en dat ook een spoorbrug zes kilometer stroomopwaarts werd beschadigd. Volgens het ISW sloegen ook daar dinsdagnacht twee raketten in. De afgelopen twee weken werden ook twee andere bruggen over de Dnipro en de Inhulets, een zijrivier van de Dnipro, in de regio al door Oekraïens raketvuur bestookt. De beschadigde bruggen zijn een aderlating voor de Russen die voor de toevoer van manschappen en wapentuig sterk afhankelijk zijn van de waterovergangen.

Het bestoken van de strategische infrastructuur is volgens militair analisten dan ook een opmars naar een groter Oekraïens tegenoffensief in de zuidelijke regio dat zich de afgelopen weken al voorzichtig begon af te tekenen. Zo wist het Oekraïense leger diverse dorpen in de provincie Cherson te heroveren op de Russen, waardoor de strijdkrachten steeds dichter naar de stad toe kruipen. Daarmee wil Kiev mogelijk de basis leggen voor een grote veldslag om de herovering van de provinciehoofdstad.

Een mogelijke Oekraïense herovering van Cherson zou voor de Russen een enorme tegenslag zijn. Niet alleen vanwege de strategische ligging aan de Zwarte Zee en de functie van de regio als landverbinding tussen de bezette Krim en de oostelijke afvallige regio’s Donetsk en Loegansk, maar ook zeker vanwege de symbolische waarde.

De afgelopen maanden deed het Kremlin er namelijk alles aan om Cherson te ‘russificeren’. Zo introduceerde Moskou de roebel als betaalmiddel en kunnen inwoners via een versnelde procedure het Russisch staatsburgerschap krijgen. Vorige week meldde staatspersbureau Tass zelfs dat de provincie een verkiezingscomité aan het samen stellen is dat als belangrijkste taak zou krijgen een referendum te organiseren over de officiële aansluiting van Cherson bij Rusland.

Mocht Moskou niet in staat blijken een eventueel Oekraïens tegenoffensief af te slaan, dan wordt het voor het Kremlin kortom erg moeilijk om de ‘speciale militaire operatie’ in eigen land nog als een succes te verkopen.

