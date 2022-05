Oekraïens leger boekt belangrijk succes en drijft Russen vanuit Charkov terug ‘tot aan Russische grens’

Het Oekraïense leger boekt belangrijke successen bij de herovering van Oost-Oekraïne. In het gebied rondom de stad Charkov slaagden Oekraïense militairen erin de Russen verder oostwaarts te verdrijven – volgens de Oekraïense regering zelfs terug tot aan de Russische grens.

Het afschalen van de territoriale ambities in Oekraïne heeft Rusland niet verlost van het Oekraïense verzet. De Oekraïense adviseur van het ministerie van binnenlandse zaken, Vadim Denisenko, zei maandag dat de troepen bezig zijn de Russen terug te dringen naar de officiële landgrenzen rondom Charkov, de een-na-grootste stad van het land. “Het (tegenoffensief, red.) is niet meer te stuiten”, zei Denisenko. Doordat de Russische troepen zich aan het terugtrekken zijn, komt nu ook de ‘achterhoede’ van het Russische leger in zicht.

Gebied buiten het bereik van de Russen

De Russen probeerden Charkov, dat zo’n 50 kilometer van de Russische grens ligt, wekenlang tevergeefs te veroveren, nadat zij eerder de strijd om Kiev moesten opgeven. Charkov moest, voordat de Russen de strijd opgaven, veel zware bombardementen doorstaan.

Volgens het Oekraïense ministerie van defensie is het gebied nu buiten het bereik van de Russen en hebben Oekraïense militairen de officiële grens weer onder controle. Hoewel de terugkeer van Oekraïense militairen aan de grens niet kon worden bevestigd, circuleert op sociale media een foto van leden van een Oekraïense brigade die aan de Russische grens poseren.

Vorige week bracht de Oekraïense krijgsmacht ook een zware slag toe aan de Russen toen zij probeerden de Severski Donets-rivier over te steken. Volgens het Oekraïense leger en Britse inlichtingendiensten kwamen daarbij veel Russische militairen om het leven. Op vrijgegeven foto's vanuit satellieten is een groot aantal verwoeste pantservoertuigen te zien, evenals een verwoeste pontonbrug.

Vorderingen van de Russische strijdkrachten

Volgens het Oekraïense leger zouden bij de operatie rondom de rivier zo’n duizend Russische militairen zijn omgekomen, maar die schatting werd niet bevestigd door de Britten. Het Oekraïense leger heeft de reputatie dat het cijfers van Russische verliezen weleens overdrijft.

Toch waarschuwde het Oekraïense ministerie van defensie maandag dat men niet te vroeg moet juichen: “Ondanks de verliezen blijven Russische strijdkrachten vorderingen maken in Liman, Sjevjerodonetsk, Avdiivka en in gebieden bij Charkov en de bredere Donbas-regio.”

