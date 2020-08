Obama: Trump heeft presidentschap nooit serieus genomen

Obama houdt zich doorgaans op de vlakte, maar nu beschuldigt hij Trump van machtsmisbruik voor zijn eigen gewin en dat van zijn entourage. Zijn opvolger heeft het presidentschap nooit serieus genomen, meent de voormalig president.

Obama heeft zich de afgelopen jaren meestal ver gehouden van expliciete kritiek op zijn voorganger, maar op de conventie zal hij onder meer zijn aanpak van het coronavirus en de werkloosheid bekritiseren. Niets minder dan de democratie zelf staat op het spel bij de verkiezingen, aldus de oud-president.

“Onze democratische instellingen waren nooit eerder zo bedreigd", aldus Obama. De schuld daarvan ligt bij Trump. "Hij is niet geïnteresseerd om hiervoor te werken, niet geïnteresseerd in het vinden van een gemeenschappelijke basis, niet geïnteresseerd om de geweldige macht van zijn ambt te gebruiken voor iemand anders dan zichzelf en zijn vrienden."

Trump gebruikt, nog volgens Obama, het presidentschap als een reality tv-uitzending ‘die hij kan aanwenden om de aandacht te krijgen waar hij naar hunkert’.

‘Ik had me niet gerealiseerd dat hij zo gevaarlijk was’

Hillary Clinton, de Democratische presidentskandidaat in de verkiezingen van 2016, waarschuwde Amerikanen die bij de verkiezingen in november van president Donald Trump af willen, dat zij hun stem niet verloren moeten laten gaan. Clinton deed de oproep in een toespraak tot de conventie van de Democratische partij.

“Onthoud, Joe en Kamala kunnen drie miljoen stemmen meer krijgen en toch verliezen”, memoreerde Clinton haar verlies tegen Donald Trump in 2016. Trump won de verkiezingen toen op het aantal kiesmannen. “Mensen hebben me geregeld gezegd: ‘ik had me niet gerealiseerd dat hij zo gevaarlijk was’, ‘ik zou willen dat we het over konden doen’, of erger ‘ik had moeten gaan stemmen’”, aldus Clinton.

‘Hadden zij hun werk gedaan, had ik hier niet gezeten’

Trump reageert gebeten. “President Obama heeft niet goed gewerkt", zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. ,,Ik ben hier vanwege president Obama en Joe Biden." Hadden zij hun werk beter gedaan, dan zou Trump geen kandidaat geweest zijn, zei hij. “Ik was zeer gelukkig geweest, ik heb erg genoten van mijn vorige leven.”

Ook via Twitter liet de huidige president al van zich horen. Hij publiceerde een video waarin voormalige presidentskandidate Hillary Clinton en Barack Obama worden beschuldigd van politieke spionage en het dwarsbomen van de machtsoverdracht na de vorige presidentsverkiezingen. “Welkom, Barack en Oneerlijke Hillary. Ik zie jullie op het slagveld!”, schreef Trump bij de video.

Welcome, Barack and Crooked Hillary. See you on the field of battle! pic.twitter.com/ZrTKXcc6aU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 augustus 2020

Kamala Harris officieel kandidaat vice-president VS

De Amerikaanse senator Kamala Harris heeft woensdagavond de nominatie als kandidaat-vicepresident formeel geaccepteerd. Ze is de eerste zwarte vrouw in de geschiedenis van de Verenigde Staten die namens een grote partij kandidaat is voor deze functie.

In de toespraak tot de Democratische conventie zei ze dat de “Verenigde Staten een president nodig hebben die alle Amerikanen bij elkaar brengt en het land niet verscheurt zoals de huidige president Donald Trump nu doet.”

“We hebben nu een president die tragedies gebruikt als politiek wapen. Joe Biden zal een president zijn die onze uitdagingen te lijf gaat. De weg die voor ons ligt zal niet gemakkelijk zijn. We kunnen struikelen. Maar ik beloof u dat we moedig en eerlijk zullen handelen. We zullen de waarheid spreken. En we zullen handelen met hetzelfde vertrouwen in u dat we u vragen om in ons te plaatsen. Het gaat niet om Joe en ik, het gaat om ons allemaal.”

Joe Biden, die het op 3 november tegen Trump opneemt, zal donderdag zijn kandidatuur officieel accepteren met een toespraak tot de Democratische conventie en daarmee het vierdaagse evenement besluiten.

Lees ook:

Michelle Obama haalt hard uit naar Trump op Democratische Conventie

De voormalige first lady Michelle Obama heeft tijdens de eerste dag van de Nationale Democratische Conventie uitgehaald naar president Donald Trump. Volgens de vrouw van oud-president Barack Obama toont Trump een ‘gebrek aan empathie’ en is hij ‘de verkeerde president’ voor Amerika.