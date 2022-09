NYT: Onderzoek bestorming Capitool enorm uitgebreid met 40 dagvaardingen

Met de uitbreiding van het onderzoek hoopt justitie meer inzicht te krijgen in hoeverre de voormalig president Donald Trump en zijn naasten de presidentsverkiezingen van 2020 hebben beïnvloed en hebben bijgedragen aan de bestorming van het regeringsgebouw op 6 januari. De dagvaardingen staan los van het onderzoek waarvoor de FBI deze zomer een huiszoeking deed bij Trumps woning in Florida.

Het ministerie van Justitie probeert onder meer in kaart te brengen op welke manier er geld is opgehaald en betaald in een poging de uitslag van de verkiezingen ongedaan te maken en stembiljetten ongeldig te laten verklaren, zo schrijft CBS news.

De telefoons van twee van Trumps belangrijkste adviseurs, Boris Epshteyn en Mike Roman, zijn ingenomen. Bovendien lijkt het er door de dagvaardingen ook op dat het ministerie van Justitie onderzoek doet naar Save America, het politieke actiecomité van Trump waarmee hij fondsen werft sinds hij het Witte Huis verlaten heeft.

Over twee maanden zijn er tussentijdse verkiezingen in de VS.