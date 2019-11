Nucleaire waakhond eist uitleg Iran over uraniumsporen

De nucleaire waakhond IAEA verzoekt Iran om snel duidelijkheid te geven over uraniumsporen, die zijn aangetroffen op een niet eerder door Iran opgegeven locatie. Iran is verplicht om al zijn nucleaire materiaal en locaties aan te geven bij het IAEA, de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties. De top-inspecteur van het IAEA zal volgende week naar Iran vliegen om opheldering te vragen over de oorsprong van het nucleaire materiaal.

In 2018 had de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een toespraak gewezen op een installatie in de Iraanse hoofdstad Teheran, die volgens hem diende als een ‘geheime nucleaire opslagplaats’. Hij toonde in zijn toespraak ook satellietbeelden en foto’s van het interieur van de installatie. De informatie zou door de Israëlische geheime dienst zijn verkregen.

Hoewel Israël geen betrouwbare bron hoeft te zijn als het gaat om berichtgeving over Iran, bleken er toch aanwijzingen te zijn dat er nucleaire activiteiten ontplooid werden in het gebouw. In september meldde persbureau Reuters dat het IAEA uranium­sporen had gevonden, en twee weken geleden bevestigde het IAEA het nieuws. Het zou gaan om uranium­sporen die weliswaar waren ontwikkeld, maar nog niet verrijkt. Iran houdt vol dat het gebouw wordt gebruikt voor het reinigen van tapijten.

IAEA-directeur Cornel Feruta zei gisteren tijdens een bijeenkomst dat zijn organisatie sinds de ontdekking met Iran in gesprek is, maar verder geen informatie heeft gekregen en dat de ‘zaak onopgelost blijft’. Feruta liet Iran in september weten dat ‘tijd van wezenlijk belang’ is en dat het land haast moet maken om met een antwoord te komen, omdat de verklaringen die het tot nog toe heeft gegeven over de oorsprong van het materiaal geen hout snijden.

De Verenigde Staten zeggen ook snel duidelijkheid te willen van Iran. “Dat Iran al bijna een jaar heeft verzuimd om deze zaak op te helderen is compleet onacceptabel”, aldus de Amerikaanse regering. “Dat er mogelijk nog niet opgegeven nucleair materiaal aanwezig is en (nucleaire, red.) activiteiten gaande zijn in Iran is zeer verontrustend.”

De Russische ambassadeur bij het IAEA zei vorige maand al dat hij alle commotie over de kwestie overtrokken vindt. Hij stelt dat de uranium­sporen restanten zijn van Irans nucleaire programma en dateren van tussen de twintig en dertig jaar geleden. Hij zei dat de vondst niet hoeft te leiden tot zorgen over nucleaire proliferatie.

