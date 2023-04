‘Nu zou zelfs God hier bang zijn’, zegt de burgemeester van de verwoeste dorpen nabij Avdijivka

Het fabrieksstadje Avdijivka verwordt tot een tweede Bachmoet: de Russen proberen er het Oekraïense leger te omsingelen. ‘De dorpen eromheen waren zo mooi. Nu zou zelfs God hier bang zijn.’

Alsof hij gouden kralen aan een ketting rijgt. Zo plechtig noemt Vladymyr Oedovytsjenko de namen op van de nederzettingen die hij passeert tijdens de rit over de half-verharde wegen. Vanaf de bijrijdersstoel wijst de burgemeester op de nieuwe borden in de berm, met plaatsnamen in het Oekraïens. “Kijk, dat heb ik geregeld. We zorgden goed voor onze dorpen”, zegt hij. “De straatverlichting was er net zo goed als in de stad. En nu dit…”

De dorpen die bij de gemeente van Oedovytsjenko horen, liggen onder vuur. De Russen proberen Avdijivka te omsingelen. Het stadje in de Donbas is in feite een buitenwijk van de regionale hoofdstad Donetsk. Die stad is al sinds 2014 onder Russische controle, terwijl Avdijivka als bastion van het Oekraïense leger geldt. “Voor de Russen is Avdijivka als een graat in de keel. Ze kunnen Donetsk niet verdedigen tegen de westerse wapens die Oekraïne inmiddels gebruikt.”

De school staat nog overeind

Volgens de burgemeester wordt Avdijivka, dat ontoegankelijk is voor journalisten, stelselmatig kapotgeschoten. In de belendende dorpen bouwt Oekraïne een nieuwe verdedigingslinie. Het gehucht Oemanskoje, waar Oedovytsjenko geboren werd, en waarvandaan je Donetsk kunt zien liggen, is verlaten en grotendeels kapot. De grond trilt. “Dit was zo’n mooi dorp. Nu zou zelfs God hier bang zijn”, zegt de burgemeester.

Verder dan Orlivka wil hij niet gaan. In het dorp, waar ooit achthonderd mensen woonden, liggen de kolchoz (boerderij), de kerk, de medische post en het kantoor van Oedovytsjenko in puin; als bij een wonder staat de school nog overeind en functioneert een winkeltje met een bescheiden voorraad. “Dit is de Voelitsa Mira, de Straat van de Vrede”, wijst de burgemeester op een rij kapotte huizen. Alleen de weelderige tulpenbloei in de tuinen getuigt nog van vrede – en de mussen, die met fanatiek getjilp het gedreun proberen te overstemmen.

Misja Kondratjev in zijn kelder. Het is een nachtmerrie. Beeld Michiel Driebergen

In Orlivka zijn zo’n vijftig mensen achtergebleven. Een tiental woont in de kelders van een flatje met drie etages zonder ramen. Zoals Misja Kondratjev, een man die wat aangeschoten op zijn stoel zit in het halfduister van de krappe kelder, waar het naar muizen ruikt. Hij blijkt enkele weken geleden vanuit Avdijivka naar het dorp te zijn gevlucht. “Kasjmar, kasjmar”, herhaalt de man het Russische woord voor ‘nachtmerrie’. “De flats zakken er ineen alsof ze van karton zijn gemaakt.”

De veertiger trok in bij zijn moeder in het dorp, maar zij vertrok op haar beurt naar een veiliger oord. Zelf wil Kondratjev niet weg. “Waar moet ik heen? In het westen van Oekraïne heeft niemand ons nodig.” Hij wordt onderbroken door een klap. “Deze explosie? Ach, dat is een niemendalletje. Je kunt je niet voorstellen hoe het hier ’s nachts klinkt.”

De fabriek is het front

De afgelopen maanden kwamen negen inwoners van Orlivka om het leven, 25 raakten gewond. Vaak jonge mensen, zegt Oedovytsjenko, die zich de straat op wagen vanwege hun werk – bijvoorbeeld in de cokesfabriek van Avdijivka, een bedrijf met wel honderd schoorsteenpijpen, drie kilometer verderop. Bij deze veruit belangrijkste werkgever in de omgeving wordt steenkool middels verhitting verwerkt tot chemische producten. Nu is de fabriek het front.

Beeld Fadi Nadrous

Hoewel de productie stilligt, zijn er volgens de burgemeester nog zo’n 150 mensen druk doende het terrein vol gevaarlijke stoffen te beschermen. Ook bewoners van zijn gemeente doen mee. Enkele maanden geleden stierf de zoon van zijn vriend, een bewoner van Oemanskoje, bij een bombardement. Hoe het er nu is, weet niemand. “De pijpen staan nog overeind, dus de ovens zouden in orde moeten zijn.”

De aftakeling van de omgeving breekt het moreel van de bewoners. Zoals van Sergej Skljarenko, die uit de kelder van het laatste portiek naar boven stommelt. De man, nu met pensioen, werkte op de kolchoz. “Hoor je wat Oekraïne aan het doen is? Ze schieten op hun eigen mensen”, barst hij woedend uit. Hoewel zijn woning is verwoest, peinst hij er niet over te vertrekken. “Dit is mijn land. Mijn ouders woonden hier, ik ben hier geboren, ik groeide hier op, ik werkte hier, net als mijn ouders. Ik kan hun graven toch niet achterlaten?”, zegt hij. “Laat de mensen elkaar maar doden, God zal bepalen wie fout was.”

Tamara Loekasjivna voelt medelijden met iedereen. Beeld Michiel Driebergen

De vrouw die in de kelder van het eerste portiek woont, Tamara Loekasjivna (69), reageert onthutst op die woorden. “Wij hebben de Russen toch niet aangevallen?”, zegt ze, buiten gehoorsafstand van de gepensioneerde boer. “Zelf voel ik medelijden, zowel met de mensen in Donetsk als met onszelf.”

In de moestuin zitten tien kraters

Loekasjivna heeft net een bezoek gebracht aan het winkeltje en had zich speciaal voor dit uitje omgekleed. “Gevaarlijk? Ik wóón hier”, lacht ze. “Ik kan horen waar de granaten vandaan komen en waar ze heen vliegen. Zodra het kan, ga ik op een holletje heen en weer.” De vrouw kan dit jaar zelf geen voedsel verbouwen. “In mijn moestuin zitten tien kraters.”

Beeld Fadi Nadrous

Ook Loekasjivna wil niet weg, al belt haar zoon elke dag met de vraag of hij haar zal komen ophalen. “Als het ondraaglijk wordt, stap ik op mijn fiets en rij ik zo het dorp uit”, zegt ze.

“De mensen die hier nu nog zijn, blijven tot het laatst. Die kun je niet onder druk zetten”, antwoordt Vladymyr Oedovytsjenko op de vraag of er niet meer overredingskracht van de autoriteiten nodig is om bewoners te laten vertrekken. Zodra de dorpelingen erom vragen, zorgt hij voor evacuatie, zegt de burgemeester. Vooralsnog hoopt hij dat het leger het houdt. “Als Avdijivka valt, ligt de weg voor de Russen open.”

