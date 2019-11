Nu weer twijfels over Hongaarse kandidaat-eurocommissaris

Twee leerlingen geslaagd, eentje moet nablijven, en er is één hardnekkige spijbelaar: de Brit. Dat is de eindstand na een verwarrend dagje hoorzittingen in het Europees Parlement, dat de nieuwste kandidaat-Eurocommissarissen aan een mondeling examen onderwierp. Voor de beoogde commissievoorzitter Ursula von der Leyen bracht deze dag verlossing noch wanhoop.

De grootste verrassing was het gemak waarmee de Franse kandidaat Thierry Breton (interne markt) de zegen van het parlement kreeg. Vooraf was verwacht dat hij weleens zou kunnen stranden vanwege zijn vorige baan als topman bij een groot IT-bedrijf. Tijdens de hoorzitting werd Breton echter milder aangepakt dan verwacht, en zeker milder dan Sylvie Goulard. Deze oorspronkelijke Franse kandidaat kreeg vorige maand een spervuur aan vragen over haar verleden te verduren van het parlement, dat haar uiteindelijk afserveerde. Zij was niet de enige.

Verliezer van de dag was de Hongaar Olivér Várhelyi, de (partijloze) EU-ambassadeur voor zijn land in Brussel. Von der Leyen heeft hem de portefeuille ‘nabuurschap en uitbreiding’ toebedeeld. Zijn antwoorden op vragen over zijn banden met de regering-Orbán en verwante rechtsstatelijke kwesties overtuigden de parlementariërs niet. Várhelyi krijgt een tweede kans.

Wankel was het optreden van de Roemeense Adina-Ioana Valean, de beoogde transport-commissaris. Vooral de Groenen hadden hun bedenkingen bij de milieuvriendelijke intenties van Valean, terwijl de ‘groene deal’ van vicevoorzitter Frans Timmermans een draagmuur moet worden binnen de commissie-Von der Leyen.

Even ging het gerucht dat Valean, net als Várhelyi, ook zou zakken, onder meer door sociaal-democratische tegenstemmen. Maar om redenen die wellicht nooit bekend zullen worden, stemden zij toch voor.

Er rest nog een probleem voor Von der Leyen: Groot-Brittannië weigert voor de verkiezingen van 12 december een commissaris voor te dragen. Von der Leyen hoopt op 1 december, met slechts één maand vertraging, met haar ploeg aan de slag te gaan. Maar of dat lukt, blijft onduidelijk.

Lees ook:

Britse weigering kost Von der Leyen hoofdbrekens, nog voor ze is begonnen

Door de vervroegde Lagerhuis-verkiezingen komen de Britten hun verplichting niet na om een Eurocommissaris te leveren, zo bleek eerder vandaag.