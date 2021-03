Nu schepen weer door het Suezkanaal kunnen, wacht de Rotterdamse haven een roerige tijd. Alweer

Ze stomen op. Zo’n zestig schepen die tot maandagmiddag in de Rode Zee, de Golf van Suez en het Suezkanaal dobberden omdat het containerschip Ever Given dat laatste kanaal blokkeerde, zijn nu op weg naar Rotterdam. Van die zestig vervoeren er 56 containers.

Of ze allemaal komen, is nog niet helemaal zeker: het kan zijn dat reders besluiten om hun routes aan te passen en eerst naar een andere haven te varen of om Rotterdam zelfs te mijden. Ze komen niet allemaal tegelijk. Zes schepen die in de Rode Zee lagen, varen al richting Kaap de Goede Hoop. De overige komen, meldt het Rotterdamse Havenbedrijf, in groepjes aan, met een tussenpauze van 12 tot 15 uur.

Extreme piekbelasting wordt zo voorkomen. Maar druk wordt het in de haven die normaliter 80 zeeschepen per dag verwelkomt waarvan er (weer gemiddeld) zeven door het Suezkanaal hebben gevaren. En dat terwijl de haven toch al enigszins overvoerd is door alle verstoringen in het internationale goederenvervoer die het gevolg zijn van de coronacrisis, lockdowns en andere beperkingen. Wereldwijd vaart slechts dertig tot vijftig procent van de containerschepen op schema.

Vertragingen zijn onvermijdelijk

Vertragingen zijn over een week onvermijdelijk. Rotterdam mag een forse haven hebben, zo’n toestroom van schepen en goederen is niet in een paar dagen verwerkt – de normale toestroom van schepen uit de VS, Latijns-Amerika en andere gebieden, moet immers ook nog worden afgehandeld. Die afhandeling is overigens geen zaak van de haven. Dat is een zaak van private partijen.

Het kost, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf, twee tot drie dagen om een groot containerschip van al zijn containers te ontdoen. Lost zo’n schip een deel van zijn lading, vijftienhonderd containers bijvoorbeeld, dan duurt het minder lang en het kan schip eerder vertrekken, op weg naar de volgende haven. Rotterdam heeft vijf diepzee terminals waar in totaal acht tot tien containerschepen hun lading kwijt kunnen. Is er geen plek dan moeten de schepen buitengaats wachten.

Inmiddels probeert de haven wel de vertragingen te beperken. “Meer handjes erbij”, zegt de woordvoerder, kan helpen. Er is overleg gaande met reders. Hen wordt gevraagd of het echt nodig is dat zij hun lading snel willen verschepen. Als hun lading niet meegaat, kan een schip immers eerder weg. Gesprekken zijn er ook met eigenaren van opslagplaatsen. Kunnen zij containers tijdelijk stallen, de terminals ontlasten en verdere opstoppingen voorkomen? Contacten zijn er met de binnenvaart en met de spoor- en wegvervoerders. Zij zorgen voor de doorvoer van containers.

Het Havenbedrijf rekent er min of meer op dat de betrokken partijen niet moeilijk zullen doen. “Iedereen wil zijn klanten zo snel mogelijk bedienen”, zegt de woordvoerder die erop wijst dat de haven de laatste tijd wel vaker aparte omstandigheden meemaakt: de coronacrisis zorgt al maanden voor de nodige hoofdbrekens. De brexit deed dat ook.

Het schip is los, maar de lading is nog lang niet in Rotterdam: ‘Misschien blijft het schip er aan de ketting liggen’ De Ever Given is eindelijk los. Maar wat gebeurt er met de achttien containers van het logistieke bedrijf Nedcargo die aan boord zijn van het containerschip dat bijna een week vastzat in het Suezkanaal? Vijf vragen aan Roderick de la Houssaye, bestuursvoorzitter van Nedcargo. “Onze klanten begrijpen dat we hier niets aan kunnen doen. Zij zullen hun schade niet op ons verhalen. Maar de hele kwestie bezorgt ons een hoop extra werk. We moeten onze klanten op de hoogte houden. We moeten nagaan waar de spullen zijn. We moeten boekingen aanpassen: van binnenvaartschepen en van trucks die de lading in Rotterdam gaan ophalen. Al met al zijn we met deze lading zeker twee keer zo veel tijd kwijt als normaal, nog los van de vertraging.”

Lees ook:

De kans is groot dat je langer moet wachten op je spullen; het containervervoer is behoorlijk verstoord

Een containerschip blokkeert het Suezkanaal. En dat terwijl het containervervoer over zee toch al flink in de war is.