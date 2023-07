Nu Rusland de graandeal heeft opgeblazen, dreigen voedseltekorten

Het was achteraf een historisch moment: zondagavond verliet voorlopig voor het laatst een graanschip de haven van de Oekraïense stad Odessa. Een dag later maakte Rusland bekend zich terug te trekken uit de graandeal. Die overeenkomst zorgde ervoor dat graan via de Zwarte Zee beschikbaar bleef voor de wereldmarkt.

De deal dreigde al meermaals te klappen omdat Poetin eis op eis stapelde als voorwaarde voor verlenging. Nu is de graancorridor dan echt verleden tijd. Russische landbouwbedrijven hebben te veel last van westerse sancties, motiveerde het Kremlin het besluit. Die sancties zouden het moeilijk maken om internationale betalingen te doen en verzekeringen af te sluiten. Verder krijgt Oekraïne het verwijt onvoldoende graan te exporteren naar armere landen.

Voedseltekorten en hogere prijzen dreigen

Oekraïne en Rusland behoren tot de grootste graanexporteurs ter wereld. Als Poetin niet van gedachte verandert, dreigen wereldwijd ernstige voedseltekorten die de prijzen zullen opdrijven. Vooral landen in Afrika en het Midden-Oosten gaan dat merken. Oekraïne wil er alles aan doen om graan te blijven exporteren, reageerde president Zelensky. “Zelfs zonder Rusland.” Volgens het Kremlin kan er alleen opnieuw een akkoord worden gesloten als er aan nieuwe voorwaarden wordt voldaan.

Oekraïne en Rusland sloten het akkoord vorige zomer na bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije, omdat een wereldwijde voedselcrisis dreigde. Het was een unieke diplomatieke doorbraak in oorlogstijd. Terwijl de Russische invasie van Oekraïne voortduurde, werd al meer dan 30 miljoen ton koolzaad, mais, tarwe en soja de Zwarte Zee op gestuurd, volgens cijfers van de VN. Bijna de helft werd gekocht door landen met gemiddeld hoge inkomens. Iets meer dan een kwart ging naar landen met gemiddeld lage inkomens, waaronder Egypte en Soedan.

‘Een cynische zet’

Hoe nu verder? Turkije, een van de grootste afnemers van Oekraïens graan, ziet nog wel een toekomst in de graancorridor. President Erdogan zei de kwestie met zijn Russische ambtsgenoot te bespreken. “Ik denk dat mijn vriend Poetin het akkoord toch wil verlengen”, zei hij in een reactie op televisie. Het is de vraag of Poetin zal luisteren. De Russisch-Turkse relaties zijn enigszins bekoeld nadat Erdogan had gezegd dat Oekraïne het Navo-lidmaatschap verdiende en instemde met toetreding van Zweden.

Demissionair minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra noemde het ‘zeer teleurstellend’ dat Rusland de afspraken niet wil voortzetten. “Het is volstrekt immoreel dat Rusland voedsel gebruikt als wapen”, aldus Hoekstra. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak van een ‘cynische zet’ aan Russische zijde.

