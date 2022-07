Nu het Westen hem isoleert, zoekt Poetin hulp in Iran voor Russische sores

Er zijn weinig dingen die de Russische president Vladimir Poetin tegenwoordig nog de grens over krijgen. Sinds het uitbreken van de pandemie, en daarna de Russische invasie van Oekraïne, verblijft de president het liefst ver teruggetrokken in zijn eigen residentie, even buiten Moskou.

Enkele uitzonderingen daargelaten: eind juni bracht hij een bezoek aan Tadzjikistan en daarna Turkmenistan, ter gelegenheid van een top van de landen rondom de Kaspische Zee. Dinsdag staat de tweede buitenlandse reis sinds het begin van de inval van Oekraïne op de planning: Iran.

Hier zal Poetin een gezamenlijk overleg hebben met de Iraanse president Ebrahim Raisi en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, én een afzonderlijke ontmoeting met beide leiders. Poetin zal ook de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei ontmoeten.

Russisch graan

De drie landen zullen zich volgens het Kremlin voornamelijk over Syrië buigen, maar gezien Ruslands huidige kopzorgen zal Poetin ongetwijfeld de kans grijpen om het ook over Oekraïne te hebben. Maandag maakte het Kremlin bekend dat tijdens het privé-onderhoud tussen Erdogan en Poetin de graandeal tussen Oekraïne en Rusland, die het voor Oekraïne mogelijk moet maken graan uit Odessa te exporteren, besproken zal worden.

Daarnaast is het een kans om de banden met Iran weer verder aan te halen. De laatste tijd was er frustratie aan Iraanse zijde doordat Rusland vanwege de westerse sancties steeds meer olie verkoopt aan China, waardoor Iran de prijs van de eigen olie, waarvan China een van de grootste afnemers is, naar beneden heeft moeten bijstellen om er nog tussen te kunnen komen.

Rusland heeft wel iets dat de frustratie bij Iran enigszins kan wegnemen: graan. Iran heeft te maken met een economische crisis en stijgende voedselprijzen en heeft het Russische graan hard nodig. In mei is er al een deal gesloten voor de import van vijf miljoen ton aan Russisch graan, naar verwachting zullen Poetin en Raisi het dinsdag hebben over een nieuwe levering.

Leren om sancties te omzeilen

Daarnaast is het vooral Iran dat Rusland dingen te bieden heeft. Zo wil Rusland graag van Iran leren hoe het het beste westerse sancties kan omzeilen; iets waar Iran al jarenlange ervaring mee heeft. Iraanse zakenlui vertellen aan The Wall Street Journal dat er steeds meer Russen naar Iran reizen om te onderhandelen over het importeren van goederen naar Rusland vanuit Iran. Ook zijn er gesprekken gaande over een handelscorridor van Rusland naar India – via Iran – waardoor Rusland toch goederen zou kunnen exporteren.

Ook op militair vlak is er in Iran wat te halen, althans volgens de Amerikanen. Vorige week zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan dat Iran van plan is “enkele honderden drones” aan Rusland te verkopen en Russische soldaten zal trainen om deze in Oekraïne te gebruiken. Onduidelijk is nog wel of Iran werkelijk in staat is om zulke grote aantallen drones te produceren en hoe geavanceerd deze zullen zijn.

