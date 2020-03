Nu handen geven en zoenen niet meer ‘mag’, is er de Wuhan-shake

Handen schudden om een zakenrelatie, vriend, kennis of collega te begroeten, kan niet meer. Een omhelzing is nog fouter. Ook de high five zit in het verdomhoekje. Op z’n Frans zoenen, dus twee tot vier keer op de wangen kussen, afhankelijk van de Franse streek waarin je je bevindt, is uit den boze. In de jaren zeventig zijn die begroetingskussen van de Fransen geïmporteerd en ze gaan sindsdien in Nederland door het leven als de Brabantse drie­klapper. Ook maar niet meer doen.

De luchtkusjes van mondaine ­dames langs de wangen en oren zijn nu even afgedaan. De socialistische broederkus, waarbij twee mannen elkaar vol op de mond zoenen, is helemaal ver­boden. Zelfs de handkus, waarbij de lippen de rug van de hand van een vrouw net niet raken, heeft afgedaan. Een ouderwetse buiging op afstand kan nog wel.

Le « Wuhan Shake », la nouvelle façon de se saluer face au coronavirus https://t.co/BrqfAfcEUW pic.twitter.com/rEuCS5loCj — Koreus.com (@koreuscom) 4 maart 2020

Het coronavirus heeft de warme menselijke begroeting een zware slag toegebracht. Het devies is ­afstand houden om besmetting te voorkomen. Maar er is een ­alternatief en dat gaat nu viraal op sociale media: de Wuhan-shake.

Een filmpje van een man met een mondkapje, die uit een zwarte auto stapt, wordt massaal gedeeld. De man steekt een hand uit naar een man die op hem afkomt. Hij weert de hand af en steekt zijn rechtervoet uit. De ander tikt die met zijn rechtervoet aan. Daarna volgen de linkervoeten. Het begroetings­ritueel is voltooid. Op naar de volgende persoon.

Niet alleen in Azië raakt de Wuhan-shake snel in zwang, ook in Afrika. Als politicus Seif Shariff uit Zanzibar de president van Tanzania, John Magufuli, begroet, tikken ze hun rechter- en daarna hun linkervoet vrolijk als danspasjes tegen elkaar.

Lees ook:

Groeten of de cultuur van erkenning

Het verbaast Ad Verbrugge, filosoof, niet dat zoveel mensen de leefbaarheid in hun woonwijk definiëren aan de hand van één graadmeter. Bijna iets triviaals: het groeten op straat.