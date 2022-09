Nu de stroomvoorziening onder druk staat, grijpt Von der Leyen hard in

Europa laat niet meer met zich sollen. Als het aan de Europese Commissie ligt, dan bepalen de 27 ministers van energie die vrijdag bij elkaar komen in Praag dat het Europese blok een maximumprijs instelt waartegen gas uit Rusland gekocht mag worden. Als Poetin dan niet langer levert, dan is dat maar zo.

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen klonk uiterst strijdbaar. “De dag dat Poetin zou gaan zeggen: ik stop de levering, zou sowieso vroeg of laat zijn gekomen”, zo reageerde ze op de aankondiging uit Moskou dat de Russische regering geen maximumprijs zal accepteren. De Europese afhankelijkheid van Russisch gas is de afgelopen tijd sterk verminderd en de gastanks in diverse lidstaten zijn inmiddels voor meer dan 80 procent gevuld.

“Rusland is al met gasleveranties gestopt aan dertien Europese landen”, zei Von der Leyen. “Poetin fakkelt klaarblijkelijk liever gas af dan dat hij het volgens zijn contractuele verplichting levert.”

Solidariteitsbijdragen van oliebedrijven

Von der Leyen maakte woensdag openbaar wat de Europese Commissie van plan is te doen aan de exorbitant gestegen prijzen van energie, waardoor consumenten en bedrijven in het nauw komen.

De voorstellen gaan ver. Daarin moeten in heel Europa bedrijven en consumenten hun energieverbruik tijdens piekmomenten verminderen. De landen spraken eerder al af dat het energieverbruik 15 procent omlaag moet, daar komt nu een verplichte vermindering van zeker 5 procent bovenop.

Ingrijpender nog is een verplichting voor producenten van groene energie: zij moeten van de Commissie minder gaan rekenen voor hun producten. “Bedrijven die koolstofarme energie leveren maken onverwachte winsten, die niet rijmen met hun productiekosten. Het wordt tijd dat consumenten gaan profiteren van de lage prijs van deze energie”, zei Von der Leyen. Volgens de Financial Times moeten bedrijven die wind- of zonnestroom leveren een maximum gaan rekenen van 200 euro per megawattuur.

De derde maatregel zou ook oliebedrijven tot bijdrage dwingen. Die maken momenteel enorme winsten en moeten van de Commissie zogenaamde ‘solidariteitsbijdragen’ gaan betalen, waarmee EU-lidstaten hun consumenten kunnen ondersteunen.

Die lidstaten krijgen ook meer ruimte om hun elektriciteitsbedrijven te ondersteunen, want die staan in sommige lidstaten op omvallen.

Leiders zouden dinsdag al kunnen instemmen

De voorstellen zijn een antwoord op de vraag om maatregelen uit verschillende Europese lidstaten, waar consumenten en bedrijven al voor de winter merken dat ze hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. De prijs van gas en daarmee de prijs van elektriciteit is inmiddels meer dan acht keer hoger dan vorig jaar.

Sommige landen, zoals Italië, Spanje en Oostenrijk, vragen al langer om het loslaten van de koppeling tussen de gas- en de elektriciteitsprijs. Ook over die voorstellen zullen de ministers vrijdag in Praag praten.

Volgens Von der Leyen kunnen de voorgestelde maatregelen snel van kracht worden. Als de ministers het vrijdag eens worden, volgt dinsdag aanstaande een wetsvoorstel dat daarna door de Europese leiders kan worden bekrachtigd. Die leiders komen begin oktober bij elkaar op een top in Praag.

‘Een wereldwijd tekort’

De Europese Commissie zegt dat de Europese wetgeving voorziet in razendsnelle wetgeving op dit terrein, omdat er sprake is van een noodsituatie. “We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie, want Rusland is een onbetrouwbare leverancier en het is onze energiemarkten aan het manipuleren”, zei Von der Leyen.

Dat is echter maar een deel van het verhaal. Op de energiemarkt speelt ook een tijdelijk tekort aan nucleaire energie omdat Frankrijk 32 van zijn 56 kernenergiecentrales in onderhoud heeft, en omdat het vervoer van kolen over water stokte, onder meer door de droge zomer. “Er is een wereldwijd tekort aan energie”, zei Von der Leyen in een persconferentie van woensdag.

Vrijdag zal er vooral worden gesproken over de elektriciteitsmarkt, maar diplomaten bij de Europese Commissie haastten zich woensdag te zeggen dat er in de komende weken nog meer voorstellen zullen komen.

