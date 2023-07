Nu de Kachovkadam kapot is, is het water verdwenen. ‘Ze hebben onze zee gestolen’

De doorbraak van de Kachovkadam in juni zorgde ervoor dat het bijbehorende stuwmeer leegliep. Nu kampt de wijde omgeving met een gebrek aan water. ‘Leven heeft water nodig. Maar er is geen druppel.’

Naast het zandpad dat omlaag kronkelt richting het Kachovka-stuwmeer, graast een kleine, zwarte koe. “Deze dame drinkt al zestig liter water per dag. Dan heb ik er nog eentje. En we moeten zelf ook overleven”, zegt Olga Bojko, die haar werk in de wijngaard in het dorp Hroesjivka even onderbreekt: de vrouw snoeit de struiken aan de onderkant wat bij, zodat de druif meer ruimte heeft voor groei. “We zoeken elke dag naar water. Een waterpoel, een oude bron… Maar het is er niet.”

Beneden eindigt het pad in een klein bos. Zodra het geboomte wijkt, doemt een onmetelijke vlakte op. Het meer is verdwenen. Wat rest zijn keien, zand en schelpen. In de verte, aan de overkant, een kilometer of twintig verderop, moeten de Russen zitten.

Beeld Bart Friso

“In een week liep het leeg. Dat was angstwekkend”, aldus Bojko. “Leven heeft water nodig. Mijn aardbeien, mijn aardappels. Er is geen druppel. Mijn druiven zullen langzaam sterven.” Dan duikt ze weer onder haar ranken, die volhangen met onvolgroeide vruchtjes. “Ik hoop op een wonder, tegen beter weten in.”

Melkfles uit de Sovjettijd en een houten scheepswrak

De zuidelijke zomers van Oekraïne kennen amper regen. Het is nu al boven de dertig graden. De kusten van het voormalige stuwmeer zijn uitgedroogd, zeg maar gerust uitgemergeld. In een baai, nabij het verderop gelegen stadje Nikopol, is een dozijn transportschepen schots en scheef op de bodem gezakt. De aanleg- en vissteigers, her en der langs de oever, zijn verschrompeld tot hulpeloze houten skeletten. Op de bodem ligt een melkfles uit de Sovjettijd en een houten scheepswrak. De slakkenhuizen knerpen onder je voeten.

“Dit is tweede keer dat we hier komen zonder water”, zegt Andryj Vitalijevitsj. De man staat op van zijn klapstoeltje, waar hij op ligt te zonnebaden – met een vrouw naast hem, die vanwege het onverwachte bezoek schielijk haar bikini aantrekt. “Niet mijn vrouw, gewoon een vriend”, verduidelijkt de man, ongevraagd. Een paar weken terug ontwaakte hij op zijn datsja aan de overkant van de baai, vertelt hij, en had hij geconcludeerd dat het water weg was. “Ze hebben onze zee gestolen.”

Andryj Vitalijevitsj wijst naar zijn datsja (buitenhuis) en het waterverdeelstation in de verdwenen baai van Nikopol. Beeld Michiel Driebergen

Aan de Russische beschietingen vanaf de overkant van het meer was Vitalijevitsj, die fabrieksarbeider blijkt te zijn, wel gewend. In zijn flat zitten geen ramen meer, de deur van zijn garage hangt uit haar voegen en ook de ruiten van zijn datsja zijn gebroken. De metaalfabriek wordt geregeld beschoten. “In mij huist een heel stille, innerlijke woede. Dit gebeurt allemaal maar.”

Voordat de man weer teruggaat naar zijn klapstoel, daartoe gemaand door zijn zonnebadende vriendin, wijst hij naar een gebouw aan de overkant. Dat is het waterverdeelstation. Pompen zijn hier zinloos.

De brandweer brengt ‘technisch water’

Ergens halverwege het voormalige reservoir, dat 240 kilometer lang was en op sommige plekken ruim twintig kilometer breed, stroomt de Dnjepr nog door zijn oorspronkelijke bedding. Maar het zoet water dat die rivier kan leveren, is nooit genoeg om de regio van drinkwater te voorzien, laat staan de landbouw van voldoende irrigatie.

Bovendien is de rivier de frontlinie. Dus komt de brandweer van heinde en ver om Nikopol en omgeving te bevoorraden met ‘technisch water’, oftewel water om mee te wassen en te koken. Overal lopen en fietsen mensen met petflessen en jerrycans naar geïmproviseerde water-verdeelpunten om vocht bij te tanken. Sommigen nemen een watertank mee op de brommer, of achterin de Lada.

Ook vrijwilligers springen bij. Zoals Valeria Batoerko, die vanuit Kryvy Rih, een stad honderd kilometer noordwaarts, naar het rampgebied reed met een bus vol drinkwater, waterfilters en hygiënische producten. “Dit is zo’n enorme catastrofe”, zegt de vrouw van eind twintig.

De dam zal niet meer worden herbouwd, is haar verwachting. Dat haar eigen grootouders in Nikopol wonen. is voor haar een extra motivatie. “Ik heb wel een miljoen flessen naar hun flatje gesleept.”

37 katten van de verdrinkingsdood gered

Namens de burgerorganisatie ‘Vikingen’ verleent Batoerko al een jaar lang noodhulp. Die ging eerst naar vluchtelingen uit Cherson, toen naar bewoners van bevrijde, maar verwoeste dorpen in diezelfde regio. En vorige maand naar de slachtoffers van de watersnoodramp. Ze redde 37 katten van de verdrinkingsdood.

Bewoners van Nikopol tappen ‘technisch water’ om mee te wassen en te koken, dat door de brandweer is gebracht. Beeld Michiel Driebergen

Ook in de overstroomde gebieden is een tekort aan drinkwater, benadrukt ze. Met de vijfhonderd vijfliterflessen die in haar bus passen. kunnen honderd personen worden voorzien; een druppel op een gloeiende plaat. “We gaan de problemen te lijf in de volgorde waarop ze zich voordoen”, zegt ze. “Dit is onze nieuwe werkelijkheid. We zullen doorgaan tot het eind.” Met het eind bedoelt ze de overwinning van Oekraïne.

Een van de enthousiaste ontvangers van de waterflessen is de 75-jarige Aleksandr Svist. “We hebben niet eens water om ons gezicht te wassen”, zegt hij verontwaardigd. De man had vorige week water gedronken uit een nieuw gegraven put, maar kreeg toen diarree. Dan is er nog de stank: de bodem van het meer ligt vol rottende, dode vis. “Als de wind van zee komt, kun je amper ademhalen.”

Aleksandr Svist bracht zijn carrière door in de open ijzermijn van Nikopol, die de metaalfabriek bevoorraadt; eerst als mijnwerker, vervolgens als leidinggevend ingenieur. In zijn vrije tijd zeilde hij met zijn bootje op het Kachovkameer. “De zonsopgang vanuit de boot. De avonden met vrienden, zingen bij gitaarmuziek. Zulke mooie herinneringen…” Hij maakt een wegwerpgebaar met zijn hand, alsof met de vernietiging van het stuwmeer zijn laatste levensvreugde is weggesmeten.

