Nu de Amerikanen weg zijn uit Syrië, werpt Rusland zich op als bemiddelaar

Terwijl de Turkse invasiemacht dieper Syrië in trekt, rukken de Russen en het Syrische leger verder op richting de grens met Turkije.

Dat de Amerikanen een vacuüm achterlaten in Syrië, was dinsdag goed zichtbaar op beelden uit het gebied. Terwijl Amerikaanse militaire konvooien Syrië proberen uit te komen, komt in tegengestelde richting het Syrische leger aangereden.

Op een video was te zien hoe een Russische journalist een verlaten Amerikaanse militaire basis in de regio Manbij binnentrekt en met een grote grijns op zijn gezicht speelt met de toegangspoorten. Kort daarna volgde op Twitter de officiële bevestiging van het Amerikaanse leger: ‘We zijn weg uit Manbij’.

Met het snelle vertrek van de Verenigde Staten uit Syrië, laten de Russen hun afwachtende houding richting Turkije varen. Terwijl Turkse militairen steeds dieper het zuiden van Syrië in trekken, rukken Russische militairen snel op naar het noorden. De Russen hebben in de regio Manbij de weg geblokkeerd voor de Turkse invasiemacht die op weg was naar de gelijknamige stad.

Rusland heeft dinsdag de Turkse invasie voor het eerst veroordeeld en ‘onacceptabel’ genoemd. De Russische Syrië-gezant Alexander Lavrentyev zei dat de Syrische grens met Turkije toebehoort aan het Syrische regeringsleger. Daarmee keert Rusland zich rechtstreeks tegen het plan van de Turkse leider Erdogan, die ­samen met bevriende Syrische rebellen tot wel 32 kilometer zuidwaarts wil trekken.

Westen roep Rusland op invasie te stoppen

Rusland probeert met zijn aanwezigheid in Noord-Syrië bescherming te bieden aan de Koerden en tegelijkertijd een buffer te creëren tussen de Turkse invasiemacht en het Syrische leger. Lavrentyev zei dinsdag dat niemand gebaat is bij een gewapend treffen tussen het Syrische en het Turkse leger, en dat Rusland zo’n ­situatie ‘niet zal toestaan’. Hij bevestigde tevens dat Rusland vorige week verzoeningsgesprekken heeft gefaciliteerd tussen Koerdische leiders en gezanten van de Syrische regering.

De vraag is hoe president Erdogan zal reageren op de Russische troepenverplaatsingen in Noord-Syrië. De leider herhaalde dinsdag zijn plan om Manbij te veroveren, en in een ingezonden opiniestuk in The Wall Street Journal schreef hij dat Turkije een veiligheidszone zal instellen in Syrië. Erdogan wil deze laten bevolken door miljoenen Syrische vluchtelingen, die nu in Turkije wonen.

Als Erdogan zijn plannen doorzet, dan zal het zeker tot een gewapend treffen leiden met het Syrische leger en een conflict met Rusland. De stad Manbij werd maandag ingenomen door het Syrische leger. Inwoners vierden de komst van de Syrische ­militairen met een feest op straat.

Het Westen roept Erdogan ook op om zijn invasie te stoppen. De VS en de EU hebben al sancties ingesteld tegen Turkije, en inmiddels roept ook de VN-Mensenrechtencommissie Turkije op om berichten van oorlogsmisdaden te onderzoeken. Onder Turkse leiding voeren strijders van het Vrije Syrische Leger executies uit. De VN refereerden aan beelden van een Syrische strijdgroep in Noord-Syrië die drie gevangengenomen Koerden langs de snelweg doodschiet. De VN lieten weten dat Turkije als verantwoordelijke kan worden gezien voor de misdaden die de Syrische rebellen begaan.