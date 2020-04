Noren herontdekken smokkelroutes in hun honger naar Zweeds schepsnoep

In Morokulien, een gebiedje op de grens tussen Noorwegen en Zweden, staat een torenhoog standbeeld van een Zweed en een Noor die elkaar de hand reiken. Het monument dateert uit 1914, precies honderd jaar nadat de volkeren vrede sloten.

Diezelfde grensregio huist historische smokkelroutes tussen de twee landen, paadjes en onverharde wegen door de dichte bossen die in een oorlogsverleden werden gebruikt voor het drijven van sluikhandel.

Nu, in coronatijden, zijn de smokkelroutes weer hervonden. Een journalist uit de regio, die de bossen daar op z'n broekzak kent, stuitte de laatste weken dikwijls op verse fiets- en motorbandsporen. Ook de grenspolitie constateerde 'frequent verkeer'.

Zoete trek stillen

Noren wenden zich tot de olifantenpaadjes om in Zweden hun tabak- en alcoholvoorraad aan te vullen - of om hun zoete trek te stillen. Sinds Noorwegen twee jaar geleden haar suikertaks fors verhoogde, reizen duizenden Noren naar Zweden voor hun frisdrank en 'losgodis', schepsnoep, dat hier in Noord-Europa hoort bij het weekendritueel. Kinderen mogen op zaterdag snoep scheppen, en veel volwassenen houden die traditie tot ver na hun kindertijd in stand. En, nou ja, die suikerbehoefte is nu eenmaal goedkoper te bevredigen in Zweden.

Nu zijn de grenzen tussen Zweden en Noorwegen officieel niet dicht, maar een Noor die in Zweden is geweest moet twee weken in quarantaine. Noren die daar weinig voor voelen, maar die zich hun zaterdagsnoep niet door de neus laten boren, betreden de voet- en bandensporen van hun voorvaderen en begeven zich, te voet of te fiets, over de illegale routes. Burgers die de quarantaineregels breken riskeren een boete van 20 duizend Noorse kroon, circa tweeduizend euro.

Je moet wat overhebben, voor je suikerkick.

Lees ook:

Corona of niet: er is nog gewoon pubquiz-avond in biercafé Brygghuset in Zweden

Terwijl bijna heel Europa binnen zit, mogen cafés in Zweden hun terrassen vervroegd opbouwen. Zo hoopt de regering de horeca te helpen om wat meer klanten te trekken. Reportage uit een land dat de coronacrisis heel anders aanvliegt.