Nord Stream 1 en 2 mogelijk beschadigd door sabotage, Zweden meldt explosies

De gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, die van Rusland via de Baltische Zee naar Duitsland leiden, zijn op verschillende plekken beschadigd geraakt en lekken gas in zee. De lekkages zijn mogelijk veroorzaakt door ‘sabotage’, stellen verschillende landen.

De Duitse autoriteiten constateerden maandag een plotselinge afname van de druk in Nord Stream 2, die niet in gebruik is, maar wel gas bevat. Denemarken meldde vlak daarop dat er sprake was van een lek in de buurt van een Deens eiland. Een dag later ontdekten Denemarken en Zweden dat ook in de andere gaspijpleiding Nord Stream 1 lekken zijn gevonden. Nord Stream AG, de beheerder van het gasnetwerk, sprak van een ‘ongekende’ situatie, vooral omdat het gaat om drie lekkages binnen een etmaal.

Beeld Brechtje Rood

De Deense premier Mette Frederiksen zei dinsdag dat zij ‘niet uitsluit’ dat er sprake is van sabotage: “We spreken van drie lekkages op wat afstand van elkaar, en daarom is het moeilijk voor te stellen dat dit toeval is.” De Russische regering zegt ook rekening te houden met zo'n scenario. “Het is zeer zorgelijk nieuws”, zei Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov dinsdag. Ook zei hij dat de schade vooral gevolgen heeft voor Europa. “Dit is een kwestie die raakt aan de energieveiligheid van het hele continent.”

De Poolse premier Mateusz Morawiecki was stelliger: “Vandaag zijn we geconfronteerd met een daad van sabotage.” De sabotage heeft volgens hem te maken met de oorlog in Oekraïne, en is ‘de volgende stap in de escalatie’, daarmee indirect wijzend naar Rusland. Het Zweedse Nationale Seismologisch Centrum verklaarde dinsdag dat het signalen van zware onderzeese explosies heeft waargenomen in het gebied waar de lekkages van maandag zijn gevonden.

Onderwaterdrones

Het is goed mogelijk dat de lekkages door sabotage zijn veroorzaakt, want het komt zelden voor dat onderzeese gasleidingen beschadigd raken. Rusland beschikt, net als andere landen in de regio, over militaire middelen om de gaspijpleidingen onbruikbaar te maken. Zo beschikken de Russen over onderwaterdrones.

Rusland heeft de Nord Stream 1 al eerder gebruikt als politiek wapen tegen Europese landen die Oekraïne steunen. De Russen draaiden verschillende keren de gaskraan dicht, de laatste keer in augustus. Toen werd de gaslevering via Nord Stream 1 aan Europa helemaal stilgezet vanwege ‘onderhoudswerkzaamheden’.

Moskou wakkert met het gastekort in Europa onvrede onder bevolkingen aan over hun regeringen, doordat zij te maken krijgen met sterk stijgende energielasten. Nadat het nieuws over de schade aan de pijpleidingen bekend werd, schoot de gasprijs met tien procent omhoog.

Het is onduidelijk hoe lang de reparatie van Nord Stream 1 op zich zal laten wachten, maar de kans lijkt klein dat er voor de winter weer gas stroomt via de leiding. Het Deense ministerie van defensie verspreidde dinsdag beelden van een borrelend zeeoppervlak, die duidelijk maakten dat het om een groot lek moet gaan.

De Noorse autoriteiten houden voor de zekerheid rekening met nieuwe lekkages en sabotageacties, en adviseren energiebedrijven om alert te zijn op onder meer drones in de buurt van olie- en gasplatforms.

