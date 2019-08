Noorwegen en Duitsland staken steun bosbescherming Brazilië

Verontrustende cijfers werden begin deze maand over de ontbossing in Brazilië bekendgemaakt. Het Nationale Instituut voor Ruimteonderzoek in Brazilië (INPE) meldde toen dat de ontbossing in een jaar tijd met 278 procent is toegenomen. Ruwweg gaat het om een gebied van 2254 vierkante kilometer. President Bolsonaro was boos over dit nieuws en verklaarde dat de cijfers leugens waren. De directeur van het INPE, Ricardo Galvão, werd ontslagen en is inmiddels vervangen door een functionaris die de cijfers in de toekomst eerst aan de regering moet voorleggen voordat hij ze mag publiceren. Minister van milieu Ricardo Salles overweegt de meting van de ontbossing over te dragen aan een particulier bedrijf.

Bolsonaro wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Hij heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan ​​en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen.

Steun geblokkeerd

Noorwegen en Duitsland hebben weinig vertrouwen in het bosbeleid van de huidige regering. Zij blokkeerden daarom hun steun aan het Amazonefonds, dat in 2008 onder de regering van de linkse president Lula is opgericht. Het geblokkeerde bedrag is in het geval van Noorwegen, de grootste donor van het programma, ruim 30 miljoen euro. Duitsland blokkeerde vorige week al 35 miljoen euro. Sinds de oprichting heeft het fonds ruim 420 miljoen euro aan projecten voor bosbescherming besteed.

Noorwegen en Duitsland zijn het onder meer oneens over de manier waarop de regering het geld van het Amazonefonds wil besteden. Minister van milieu Salles wil een deel van het budget bestemmen voor schadeloosstelling van Braziliaanse landbezitters in bosgebied. Volgens de Boswet moeten zij een minimum percentage aan bos op hun land laten staan.

President Bolsonaro heeft boos gereageerd op het terugtrekken van de steun van de beide Europese landen. Duitsland kan volgens hem het geld maar beter besteden aan herbebossing in eigen land en Noorwegen maakt zich schuldig aan walvissenjacht en heeft dus geen recht van spreken.

