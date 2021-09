Noorse ‘groene paradox’ is inzet van de verkiezingen

Het is zondag, een dag voordat de Noorse bevolking haar stem uitbrengt bij de parlementaire verkiezingen, en politicus Ulrikke Torgersen (24) probeert te elfder ure nog een paar laatste zieltjes te winnen. Het zal Torgersen een zorg zijn of ze op háár stemmen, benadrukt ze: “Het is niet mijn parlementaire toekomst die ik belangrijk vind. Het gaat hier over mijn toekomst in het algeméén, de toekomst van mijn generatie.”

Torgersen is lid van de Noorse Milieupartij De Groenen (MDG), de partij die heeft opgeroepen de olie- en gasexploratie onmiddellijk een halt toe te roepen en de resterende fossielebrandstofbedrijven uiterlijk in 2035 te sluiten. Dan, vindt de partij, moet de laatste druppel zwart goud zijn gevloeid.

Het is dit klimaatvraagstuk dat doorslaggevend lijkt tijdens de stembusgang van maandag. Zeker na de recente publicatie van een VN-rapport waarin de internationale organisatie Noorwegen maande “de verdere exploratie naar fossiele brandstoffen te verbieden, de uitbreiding van de infrastructuur te stoppen en een rechtvaardige transitie-strategie te ontwikkelen voor werknemers en gemeenschappen die afhankelijk zijn van de industrie”.

Het verjaardagsfeestje van de premier

Ondertussen staat de conservatieve partij van premier Erna Solberg er in de peilingen niet best voor. Na acht jaar regeren lijkt het erop dat Solberg de macht moet overdragen aan een centrumlinks kabinet, waarschijnlijk geleid door de Noorse Arbeiderspartij. Partijleider Jonas Gahr Støre hoopt op genoeg stemmen voor een coalitie met de agrarische centrumpartij en de socialistische linkerpartij. “Er moet iets heel dramatisch gebeuren wil de rechterflank deze verkiezingen winnen”, zei politicoloog Johannes Bergh tegen persbureau AFP.

Dit ondanks dat Noorwegen onder leiding van Solberg de coronacrisis relatief goed doorgekomen is. Het land had in Europa op IJsland en het Vaticaan na naar verhouding de minste coronadoden en de economie zit alweer op het niveau van voor de pandemie. Maar critici verwijten de uitgaande regering te optimistisch te zijn geweest over de terugkeer naar een post-pandemisch bestaan, die nu al meermaals is uitgesteld vanwege een groeiend aantal infecties. Het feit dat premier Solberg op haar zestigste verjaardag de eigen afstandsregels aan haar laars lapte, heeft tevens afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van haar (morele) leiderschap.

Klimaatbeleid aanscherpen

De Arbeiderspartij van Støre laat ook een groene boodschap horen: hij heeft aangekondigd de sociaal-economische kloof – na acht jaar liberale besluitvorming – te willen dichten en het klimaatbeleid aan te scherpen. “We zijn nog lang niet ver genoeg gegaan in onze klimaattransitie”, verklaarde hij tegen AFP, “en op onze verzorgingsstaat is te veel beknibbeld, er is te veel geprivatiseerd”.

Toch lijkt in oliestaat Noorwegen een voorspoedige ontmanteling van de fossiele industrie onwaarschijnlijk. Het land mag een groen imago uitdragen met het grote aandeel elektrisch vervoer, een hoop schone energie en een nagenoeg autovrij Oslo; de olie-industrie, die Noorwegen binnen een paar decennia in een van de rijkste landen ter wereld veranderde, geniet een uitzonderingspositie. Het is Noorwegens groene paradox: het land laat zich graag voorstaan op zijn duurzame voorloperspositie, maar de Noorse energietransitie wordt wel bekostigd met olie.

De centrale vraag in het Noorse klimaatdebat is in essentie dezelfde als elders in de ontwikkelde wereld: hoeveel van onze huidige levensstandaard zijn we – als individu, als staat – bereid op te geven om de planeet waar mogelijk te redden? Niet te veel, blijkt doorgaans het antwoord. Noorwegen is na Rusland en Qatar de grootste gasexporteur ter wereld. Het blijkt moeilijk om af te komen van de verslaving aan inkomsten uit de olie-industrie: zowel de partijen in de huidige regering als de Arbeiderspartij willen de olieproductie nog tot na 2050 toestaan.

Niet het einde van de welvaartsstaat

“Onze generatie wordt nogal moe van die hypocrisie en dubbelspraak”, zegt Torgersen van de groene MDG. “De partijen die al dertig jaar het land leiden willen dat Noorwegen te boek staat als een klimaatnatie, maar willen ondertussen gas en olie blijven exporteren.” De MDG staat op zo’n 5 procent in de peilingen. Torgersen hoopt dat een linkse coalitie de milieupartij nodig zal hebben voor een meerderheid in het parlement.

Hun ultimatum – direct stoppen met de exploratie van nieuwe olie- en gasvelden, een einde maken aan de industrie in 2035 – zal volgens de partij niet het einde van de welvaartsstaat inluiden. Noorwegen zit op een oliefonds met een marktwaarde van circa 1,2 biljoen euro en zo’n 1,4 procent van alle bedrijfsaandelen wereldwijd. De inkomsten uit investeringen zijn al groter dan die uit de industrie zelf. En, zegt Torgersen: de lucratiefste investeringen zijn ironisch genoeg die in groene energie. “We stevenen echt niet af op armoede. Ons streven is een gewone, Scandinavische staat te zijn, met een mix aan industrieën en inkomsten – maar zonder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.”

