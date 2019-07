Noors eiland dat de tijd wilde afschaffen blijkt pr-stunt van ‘tweederangs trollenfabriek’

Fake news van een tweederangs trollenfabriek, meer is het niet. Het bericht over het Noorse eilandje Sommar Oy, dat de tijd wilde afschaffen, blijkt een pr-stunt die woede wekt.

Bewoners van een eilandje in het noorden van Noorwegen hingen demonstratief hun horloges aan de brugleuning en ondertekenden een petitie die in Oslo aan een parlementariër werd overhandigd: laat ons eiland de eerste tijdloze plek op aarde worden. Want wat hebben wij hier in het hoge noorden, waar de zon ‘s zomers niet ondergaat, aan tijd? Wij maaien het gras midden in de nacht, schilderen onze huizen als anderen slapen en bedtijd voor de kinderen? Daar doen we niet aan.

Het nieuws ging de wereld over. Die malle Noren toch. ‘Over de hele wereld lijden mensen onder stress en depressies’, zei bewoner Kjell Ove Hveding – hij blijkt tevens hoteleigenaar te zijn – en daarom wil zijn eiland vrij van tijd worden, ‘zodat het leven ten volle geleefd kan worden’. Klinkt lekker.

Apekool

Meer dan duizend media over de hele wereld hadden daarom aandacht voor het onderwerp, ook de hele serieuze, zoals CNN, The Guardian en China Daily. Ook Trouw en diverse andere dagbladen in Nederland besteedden er aandacht aan.

Het blijkt allemaal apekool te zijn. Alles, de persberichten, de horloges aan de brug, de petitie, noem maar op, komt uit de koker van pr-bureaus die opereerden onder de vleugels van Innovasjon Norge – een door de staat gefinancierde organisatie voor de promotie van Noorwegen. De bedoeling was meer toeristen naar het noorden te lokken.

Andere Noren boos

Noorse media voelen zich echter zwaar in de maling genomen en luchtvaartmaatschappij SAS, die een latere rol in de campagne zou spelen, trekt zich terug uit de actie.

Noors landschap waar toeristen erg dol op zijn. Beeld colourbox

Directeur Daniel Skjeldam van Hurtigruten, met zijn cruiseschepen een van de grootste spelers op de toeristenmarkt in Noorwegen, noemt Innovasjon Norge een ‘tweederangs trollenfabriek’. Het is voor hem onbegrijpelijk dat juist in een tijd waarin nepnieuws wereldwijd als een groot probleem wordt ervaren, Innovasjon Norge zich daarvan bedient. Schadelijk voor de geloofwaardigheid van Noorwegen en die van de media in het algemeen, stelt hij.

De horloges zouden alweer van de brug verwijderd zijn. Toeristen blokkeerden de weg omdat ze er foto’s van namen. De publiciteitsstunt kostte 50.000 euro, maar zou door alle media-aandacht een bereik hebben gehad van zo’n 1,2 miljard mensen en een waarde van zo’n 10 miljoen euro. Als deze cijfers van Visit Norway althans waar zijn.

