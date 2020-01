Noord-Macedonische premier treedt af na vastgelopen gesprekken EU-toelating

Dat de premier zijn ambt vervroegd neerlegt, komt niet als verrassing. Hij kondigde dit in oktober al aan, toen bleek dat hij zijn belangrijkste verkiezingsbelofte – toetreding tot de Europese Unie – niet kon nakomen. De regering in Skopje verwachtte een stap dichter bij lidmaatschap te komen nadat een naamsverandering van het land werd doorgevoerd.

Macedonië werd bijna een jaar geleden officieel omgedoopt tot Noord-Macedonië. Zuiderbuur Griekenland had hierop aangedrongen, omdat een aangrenzende Griekse regio de naam Macedonië al droeg. Een EU-lidstaat met dezelfde naam vond Athene onwenselijk.

Deze concessie mocht niet baten. Het proces liep alsnog spaak toen de Franse president Emmanuel Macron het land niet wilde toelaten aan de onderhandelingstafel. Verdere onderhandelingen met Albanië, dat even­eens voor toelating in de wachtkamer zit, werden ook de kop ingedrukt. Frankrijk kreeg hiervoor steun uit Nederland en Denemarken. Volgens Macron moeten de huidige EU-lidstaten eerst aan bestaande problemen gaan werken. Daarnaast pleit hij voor een herziening van de procedures omtrent toelating van nieuwe leden.

Kroatië kan mogelijk uitkomst bieden. Het jongste EU-lid neemt sinds 1 januari voor het eerst het voorzitterschap van de Europese Unie voor zijn rekening en richt zich onder meer op het steunen van Noord-Macedonië en Albanië.

“We zullen ons best doen problemen te overwinnen en het proces, dat op de top in oktober uitgesteld werd, te deblokkeren”, zei de Kroatische premier Andrej Plenkovic bij een persconferentie donderdag. Om deze uitspraak kracht bij te zetten, heeft Kroa­tïe een Balkantop aangekondigd. Bij deze top zullen leiders van lidstaten zich buigen over verdere uitbreiding van de Europese Unie.

Maar de vraag is wel in hoeverre de bevolking nog trek heeft in een pro-Europese koers. De naamsverandering was velen al een doorn in het oog en de toetredingsduur begint steeds meer tegen te staan.

Noord-Macedonië is al sinds 2005 kandidaat-lid. Nu alle moeite voor toetreding tevergeefs lijkt, wordt de blik steeds vaker naar het oosten gericht, naar Rusland en China. De sociaal-democratische partij van Zaev ziet daar niets in, maar andere partijen wel.

