Noord-Macedonië veranderde zijn naam, maar mag tóch geen lid worden van de EU

De weigering van de EU om met Noord-Macedonië te gaan onderhandelen over toetreding heeft het land in een politieke crisis gestort. Premier Zoran Zaev treedt af en het land gaat in april vervroegd naar de stembus. Zaev drong hierop aan omdat hij zijn belangrijkste belofte – dat Noord-Macedonië een stapje dichter bij EU-lidmaatschap zou komen na de pijnlijke naamswijziging van zijn land – niet kan nakomen.

Dat is overigens niet zijn schuld. In weerwil van eerdere toezeggingen schoven de leiders van de EU-lidstaten de formele opening van de toetredingsonderhandelingen voor Noord-Macedonië en buurland Albanië vrijdag op de lange baan. Zaev voelt zich in zijn hemd staan. “Ons is groot onrecht aangedaan in Brussel”, zei hij toen de beslissing was gevallen. Extra wrang is dat er maar één EU-lidstaat mordicus tegen het doorlaten van Skopje naar de volgende fase van toetreding is. En dat is niet zuiderbuur Griekenland, jarenlang de plaaggeest van Noord-Macedonië. Athene eiste dat de noorderbuur niet hetzelfde zou heten als de gelijknamige Griekse regio, en frustreerde zo elke EU-aspiratie. Maar Macedonië noemt zich sinds vorig jaar Noord-Macedonië, dus dat obstakel was uit de weg geruimd.

Het is de Franse president Emmanuel Macron die vindt dat de EU eerst maar eens de eigen problemen moet oplossen voor er weer aan uitbreiding kan worden gedacht.

“Macron heeft zelfs een filmpje opgenomen om ons volk aan te sporen de naamswijziging te steunen”, zei Zaev ontgoocheld. “Wat is gebeurd, is een interne zaak van Frankrijk, onze grote vriend.” Om daarna de moed erin te houden: “Ik geloof erin dat Frankrijk dit oplost, dat de EU dit oplost.”

Terugdraaien lijkt uitgesloten

Zaevs afgang is koren op de molen van de grootste oppositiepartij, die mordicus tegen de naamsverandering is, die veel Macedoniërs als pijnlijk ervaren. Terugdraaien lijkt uitgesloten, ook als de oppositie aan de macht komt. Maar voor Zaevs tegenstanders is het prijsschieten nu de EU bij de eerste de beste gelegenheid een onbetrouwbare partner blijkt.

De vrees bestaat dat bevolking en politiek verder gedesillusioneerd raken over de EU en daarom naar het oosten gaan kijken. Rusland – destijds ook tegen de naamdeal met Griekenland – komt een bekoeling van de relatie tussen Skopje en Brussel goed uit. “Het is duidelijk dat de Balkan een tamelijk instabiele regio blijft”, tweette de Russische premier Dmitri Medvedev fijntjes, onmiddellijk na het EU-besluit. “We mogen een herhaling van het geweld nooit toestaan, net als pogingen om de kaart te veranderen of welke daad dan ook die een humanitaire ramp kan veroorzaken.”

Op bezoek bij de president onderschreven de leiders van alle politieke partijen gisteravond dat er geen alternatief is voor de Europese toekomst van Noord-Macedonië, en dat het land volwaardig lid moet worden van de EU. Premier Zaev blijft aan tot 3 januari, waarna een overgangsregering de verkiezingen voorbereidt.

