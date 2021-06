Noord-Koreanen leven mee met licht afgeslankte Kim Jong-un. ‘Ons hart doet pijn’

Echt ‘uitgemergeld’ ziet Kim Jong-un er nog niet uit. Toch is dat het woord dat een anoniem gebleven Noord-Koreaan – in vertaling – gebruikte om het uiterlijk van zijn grote leider te omschrijven. Een verslag van de Noord-Koreaanse staatstelevisie over de transformatie van Kim leidt wereldwijd tot speculaties.

“Het hart van onze mensen deed pijn toen we zijn uitgemergelde uiterlijk zagen”, zegt de man met strooien hoed op tv. “Iedereen zegt dat er vanzelf tranen opwellen in hun ogen.” Nu past dit soort retoriek goed in het taalgebruik van de staatsmedia, waar de vogels en bergen moesten huilen toen Kims vader overleed. Maar de vraag is waarom een ietwat afgeslankte Kim deze woorden nodig heeft.

Toen de leider van de Noord-Koreaanse dictatuur eerder deze maand na enige tijd voor het eerst weer op tv verscheen, viel het op dat hij is afgevallen. Deskundigen die de beelden bestudeerden vermoeden dat Kim, die 1,70 lang is en tot voor kort circa 140 kilo woog, tien tot twintig kilo kwijt is. Dat is af te leiden uit zijn gezicht, de snit van zijn pak en nadere bestudering van een horlogebandje dat nu een gaatje strakker zit.

Het Koreaanse tv-verslag is wellicht een reactie op die wereldwijde aandacht. Het commentaar kan bedoeld zijn om te laten zien dat de leider zelf ook afziet. Kim waarschuwde onlangs dat de Noord-Koreanen nog zware tijden voor de boeg hebben vanwege voedseltekorten.

